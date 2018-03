NB I: tét nélküli meccsek kizárva, öldöklő harc lesz a bennmaradásért

Már túl vagyunk a labdarúgó OTP Bank Liga 2017/18-as szezonjának a kétharmadán, azonban a kiesés elleni küzdelem - az elmúlt évek tendenciájával ellentétben - soha nem látott izgalmakat tartogat. Ahhoz nem kell túl nagy jóstehetség, hogy kijelentsük, a Ferencváros vagy a Videoton lesz a bajnok, azonban azt lehetetlen megtippelni, hogy melyik két csapat fog kiesni.

Ha pár szezont visszapörgetünk, jól látható, hogy a magyar bajnokságban mindig volt egy csapat, amelyik tökutolsóként esett ki, így az idény végére – a bajnokcsapat kiléte mellett – már csak az volt a kérdés, hogy ki lesz a másik kieső.

Az idei szezonban a kiesés elleni küzdelem talán még izgalmasabb, mint a Ferencváros és a Videoton versenyfutása a bajnoki címért. Az OTP Bank Liga mezőnyében jelenleg nincsen kirívóan gyenge csapat, így lehet, hogy közhely, de nyugodtan kijelenthetjük, hogy mindenki megverhet mindenkit. Az utolsó helyen álló Balmazújvárost és a hetedik Diósgyőrt hat pont választja el egymástól, így egy jó szériával több helyet is lehet ugrani a tabellán, míg egy esetleges hullámvölgy az NB I-es tagságába kerülhet szinte bármelyik csapatnak.

Nekünk nem a Vidit és a Fradit kell megvernünk. Ezen a két csapaton túl vagyunk, a bajnokság igazi hajrája most következik számunkra. Az esély továbbra is ugyanúgy megvan a bennmaradásra. Azokat a meccseinket kell megnyernünk, amelyeken olyan együttesek ellen játszunk, amelyek hasonló szinten vannak velünk, de legalábbis pontszámokban mindenképp" – nyilatkozta a Balmazújváros edzője, Horváth Ferenc az OTP Bank Liga 23. fordulóját követően.

A Balmazújváros sorsolása korántsem tűnik egyszerűnek, ugyanis a kiesés szempontjából kulcsfontosságú rangadóit idegenben játssza. Ráadásul Horváth Ferenc csapata még a Magyar Kupában is érdekelt (a negyeddöntő első mérkőzésén 5-0-ra legyőzte a Békéscsabát), így a végső győzelemmel történelmet írhatna. Az a kérdés, hogy az újonccsapat vajon beáldozza-e az MK-menetelést az NB I-es tagság érdekében?

A Balmazújváros hátralévő mérkőzései Vasas (otthon), Budapest Honvéd (idegenben), DVTK (otthon), Haladás (idegenben), Puskás Akadémia (idegenben), Újpest (otthon), Mezőkövesd (idegenben), DVSC (otthon), Paks (idegenben), Ferencváros (otthon).

Az utolsó előtti helyen álló Szombathelyi Haladás a 10. helyen kezdte a tavaszi szezont, azonban az idei négy mérkőzéséből hármat elvesztett, és csak a Vasast tudta legyőzni hazai pályán. A Vas megyei csapat 2015-ben is közel állt a kieséshez, de akkor a májusban kinevezett Mészöly Géza az utolsó négy mérkőzésen bent tartotta a Haladást. Mészöly Géza ezt követően két szezont ült a szombathelyi kispadon, először az ötödik helyre, míg az előző szezonban a hatodik helyre hozta be a csapatát. Az idei szezon gyengébb eredményei után a klub vezetősége augusztus végén kiadta Mészöly Géza útját.

A helyére az Illés Béla Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója, Pacsi Bálint érkezett, de az eredmények vele sem lettek jobbak. Novemberben nevezték ki a korábbi szlovák szövetségi kapitányt, Michal Hippet, akivel, úgy látszott, megindult valami. Az első meccsét ugyan elvesztette a Balmazújváros ellen, de ezt követően zsinórban három győzelmet aratott a Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Videoton hármas ellen, ráadásul meggyőző játékkal.

Ekkor úgy tűnt, a Haladásnak nem lesznek kiesési gondjai, de tavasszal megtört valami. Ennek ékes bizonyítéka, hogy Halmosi Pétert, a klub legendás játékosát a Honvéd elleni bajnokin a kispadról állították ki szövegelés miatt.

A Haladás sorsolása sem leányálom, de a saját kezében van a sorsa, ugyanis a Balmazújvárost, a Puskás Akadémiát és a Mezőkövesdet is hazai pályán fogadja. Azonban a bennmaradás kiharcolásához idegenbeli bravúrokra is szükség lesz.

Idehaza mögöttünk állnak lelkes szurkolóink, ilyen atmoszférában könnyebb játszani, a Rohonci úton felszabadultan futballozunk. Idegenben sincs nagy gond a játékunkkal, viszont a mentalitásunkon javítanunk kell. Egyébként nincs rossz hangulat az öltözőben, a hazai győzelmek tartják bennünk a lelket – van tartásunk, senki ne gondolja, hogy összezuhantunk. A recept adott: a hazai meccseinket a folytatásban is be kell húznunk, idegenben pedig össze kell szednünk magunkat, muszáj elkezdenünk a pontok gyűjtését. Hiszem, hogy így lesz, és akkor nem lesz gond - nyilatkozta Jagodics Márk, a Szombathelyi Swietelsky Haladás játékosa.

A Szombathelyi Haladás hátralévő mérkőzései:

DVSC (otthon), DVTK (idegenben), Paks (idegenben), Balmazújváros (otthon), Ferencváros (idegenben), Puskás Akadémia (otthon), Videoton (idegenben), Újpest (otthon), Vasas (idegenben), Mezőkövesd (otthon)

A 10. helyen álló Puskás Akadémia szereplése az OTP Bank Liga legnagyobb talánya. A felcsútiak öt nyeretlen meccsel kezdték a szezont, ezt követően viszont egy négymeccses győzelmi sorozatot produkáltak Pintér Attila tanítványai. Az őszi szezont végül a nyolcadik helyen zárta a Puskás, és senki nem gondolta, hogy az idény végén bajba kerülhet. Az újonc a tavaszt döntetlennel kezdte a Mezőkövesd ellen, majd a Loki elleni is remizett. Ezt követően a Paks, a Diósgyőr és a Fradi elleni is vereség következett, utóbbit ráadásul úgy szedte be a Puskás Akadémia, hogy több mint egy félidőt emberelőnyben játszott a Groupama Arénában.

A gyengébb eredmények után felröppent a hír, hogy Pintér Attila vezetőedzőt menesztik az állásából, helyére a korábbi szövetségi kapitány, Bernd Storck érkezhet. A Puskás Akadémia edzője nem aggódik az állásáért, pedig szombaton a bajnokaspiráns Videoton lesz a következő ellenfél, és csapata győzelmi esélyei itt sem túl jók.

A felcsúti csapat helyzetét nehezíti, hogy a Videotontól igazolt nigériai támadó, Ezekiel Henty kétmeccses eltiltást kapott, miután a Ferencváros elleni rangadón megtaposta Lovrencsics Gergőt.

Az edzőt csakis az eredmények védhetik meg. A sikertelenség ellenségeket szül, és mindig az a kérdés, meddig tart a vezetőség türelme. Velem vagy nélkülem, az teljesen mindegy" - mondta Pintér Attila, akinek a csapata a tavaszi szezonban még nyeretlen az OTP Bank Ligában.

A Puskás Akadémia 25 ponttal a 10. helyen áll az OTP Bank Ligában, két ponttal megelőzve a Balmazújvárost és a Haladást. A válogatott szünet után nehéz mérkőzések várnak Pintér Attila csapatára. A felcsútiak március utolsó napján a Videotont fogadják, majd a Vasas vendégei lesznek, ezt követően pedig a bajnoki címvédő Honvéd látogat a Pancho Arénába.

A Puskás Akadémia hátralevő mérkőzései:

Videoton (otthon), Vasas (idegenben), Budapest Honvéd (otthon), DVTK (idegenben), Balmazújváros (otthon), Szombathelyi Haladás (idegenben), Újpest (idegenben), Mezőkövesd (otthon), DVSC (idegenben), Paks (otthon)

