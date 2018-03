Az olasz támadó nem akar mindenáron eligazolni

Andrea Belotti, a Torino labdarúgócsapatának válogatott csatára kijelentette, hogy csak akkor szerződik nagy klubhoz, ha biztosan játéklehetőséghez jut új együttesében.

A 24 éves támadó az előző szezonban robbant be a nemzetközi köztudatba, amikor a bajnokságban 26 gólt szerzett. A teljesítményével több egyesület érdeklődését is kivívta, ám a Torino elnöke gyorsan jelezte, hogy nem akarja eladni játékosát, s a szerződésébe 100 millió eurós kivásárlási árat iktatott be. Ezt az összeget pedig egyetlen klub sem fizette ki érte.

A jelenleg az olasz válogatottal a keddi, angolok elleni barátságos mérkőzésre készülő Belotti az olasz állami televíziónak nyilatkozott jövőjéről, hangsúlyozva: sokan biztatják arra, hogy komolyabb együtteshez igazoljon, mellyel a nemzetközi kupákban is szerepelhet.

"Én fogom eldönteni, hogy mi a legjobb nekem. Nem akarok nagy klubhoz menni, ha ott nem játszhatok. Akkor váltok, ha biztosan tudom, hogy rendszeresen pályára léphetek az új csapatban" - mondta határozottan a csatár.

Belottival kapcsolatban egy éve rengeteg átigazolási hírt elterjedt, a mostani kiírásban azonban lényegesen kevesebb szó esik róla, mivel többször is sérült volt az idényben, s csupán hat találatnál jár a Serie A-ban.