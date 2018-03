Németországban nyertek a brazilok, döntetlen az angol-olaszon

A brazil és a német válogatott először találkozott azóta, hogy a németek világbajnoki elődöntőben hazai pályájukon 7-1-re verték a brazilokat, az angolok a vb-ről lemaradó olaszok ellen az utolsó pillanatokban "adták le" a meccset.

A brazilok a sérült Neymart leszámítva a legerősebb csapatukkal érkeztek Berlinbe. Tite csapata az Alisson, Dani Alves, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Fernandinho, Willian, Gabriel Jesus, Coutinho összeállításban kezdett, míg a németeknél a Trapp, Plattenhardt, Rüdiger, Boateng, Kimmich, Draxler, Kroos, Gündogan, Gomez, Sané, Goretzka összeállítású csapat kapott bizalmat.

A mérkőzés egyetlen gólját a 37. percben a Manchester Cityben szerelő Gabriel Jesus szerezte, aki Willian beadása után fejelt gólt. A PSG kapusa, Kevin Trapp már csak a gólvonal mögé tudta paskolni a labdát.

A második félidő elejét is megnyomták a brazilok, Paulinho és Coutinho is nagy helyzetet hagyott ki, hátul pedig ezúttal rendben volt a brazil csapat. Alisson legnagyobb védését a hosszabbításban mutatta be, amikor Julian Draxler lövésénél volt jó helyen.

A németek a 2016-os Európa-bajnokság elődöntője és 22 meccs után most kaptak ki először.

Az angol válogatott sokáig vezetett a világbajnokságról lemaradó olasz csapat ellen a Wembley-ben, Jamie Vardy szerezte az angolok gólját egy gyorsan elvégeztt szabadrúgás után, majd az olaszok az utolsó percekben tizenegyesből egyenlíteni tudtak.

Az ítéletet a videóbíró segítségével hozták meg, Lorenzo Insigne gólja előtt 625 percig marad érintetlen az angol válogatott kapuja.

További eredmények:



Lengyelország-Dél-Korea 3-2 (2-0)

Belgium-Szaúd-Arábia 4-0 (2-0)

Tunézia-Costa Rica 1-0 (1-0)

Románia-Svédország 1-0 (0-0)

Svájc-Panama 6-0 (4-0)

Bosznia-Hercegovina - Szenegál 0-0

Dánia-Chile 0-0

Görögország-Egyiptom 1-0 (1-0)

Magyarország-Skócia 0-1 (0-0)

Ukrajna-Japán 2-1 (1-1)

Grúzia-Észtország 2-0 (2-0)

Oroszország-Franciaország 1-3 (0-1)

Irán-Algéria 2-1 (2-0)