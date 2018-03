Skóciától is kikapott a magyar válogatott

Georges Leekens szövetségi kapitány a második felkészülési mérkőzését is elveszítette, miután a magyar válogatott hazai pályán 1–0-s vereséget szenvedett Skócia ellen.

A kazahok elleni vereség után volt mit feledtetnie a válogatottnak. Ezúttal Skócia volt az ellenfél, amely egy hónapja nevezte ki Alex McLeisht szövetségi kapitánynak. A skót edző vereséggel debütált Costa Rica ellen (0–1), de a meccs előtt arról beszélt, hogymég ők is az építkezési fázisban tartanak, és meg kell találniuk a saját ritmusukat, hogy sikeresek legyenek.

Volt tehát párhuzam a két válogatott között. Leekens a hétfői sajtótájékoztatón nem foglalkozott a kritikákkal, mint elmondta, az ő feladata most az, hogy felrázza a játékosokat a vereségből. Többször is elveszítettem az első meccsemet szövetségi kapitányként – nyugtatgatott a belga, aki előre jelezte, hogy a skótok ellen tovább kísérletezik az összeállítással. Így is tett, a Kazahsztán elleni kezdőcsapathoz képest öt helyen változtatott, és ezúttal három középső védővel, 3-4-3-ban állt fel.

A magyar kedző:

Ebben a felállásban mintha mindenki otthonosabban érezte volna magát. A magyar csapat sokkal fegyelmezettebben futballozott, mint a kazahok ellen,labda nélkül 5-4-1-et játszott, a saját térfelén védekezett, és nem engedett területet a skótoknak (akiknek istenigazából nem is volt gólhelyzetük az első félidőben).

A magyaroknál főleg Lovrencsics volt veszélyes, a Ferencváros játékosa néha két ember helyett robotolt, védekezett, támadott, bejátszotta az egész jobb odalt.A 20. percben Dzsudzsák szabadrúgását szedte ki a kapus a bal felsőből.A skótok egyre többet birtokolták a labdát, de kapura teljesen veszélytelenek voltak. Egészen a 39. percig, amikor Kleinheisler szabálytalankodott a tizenhatoson belül.Tizenegyes. Gulácsi azonban megfogta.

Hiába a maezőnyfölény és a biztató(bb) játék, a második félidő elején a skótok szereztek vezetést.Megint egy szélről belőtt labdát nem sikerült levédekezni. Phillips érkezett középen, gól, 0–1.

A bekapott gól után maradt támadásban a magyar csapat, pár percen belül két ígéretes lövése is volt Vargának, de egyiket a kapus fogta, a másik a kapu mellé szállt. A 70. percben Szalai szerzett labdát az ellenfél tizenhatosánál, de a ziccerét fogta McGregor kapus.Ugyanez a támadás, Lovrencsics adta be jobbról, Szalai sarkazott, a labda viszont elment keresztbe.

Az utolsó negyedórára beállt Böde és Nikolics, de a gól nem jött velük, maradt a 0–1. Leekens a második felkészülési mérkőzését is elveszítette.

A magyar válogatott legközelebb júniusban játszik, előbb Fehérororszországgal majd a vb-résztvevő Ausztráliával.