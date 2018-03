Egyre jobb a közérzete Mészöly Kálmánnak

A Vasas és a magyar labdarúgó-válogatott legendája, Mészöly Kálmán január végén került kórházba, egyelőre azonban nem tudni, mikor engedik haza. A Blikknek fia, Mészöly Géza nyilatkozott édesapja állapotáról.

Mészöly Kálmánt közel két hónappal ezelőtt agyvérzés gyanújával szállították kórházba, ott azonban kiderült, hogy kétoldali bakteriális tüdőgyulladása van, majd a Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinikán megállapították, koszorúér-szűkülete van, amelyet idővel műteni kell. A térdizületeivel is voltak problémák, ám a gyógytornának hála, azt leküzdötte a Szőke Sziklának becézett kiváló sportoló, akit a Magyar Labdarúgó Szövetség a legutóbbi Év sportolója gálán életműdíjjal jutalmazott.

Fia, Mészöly Géza az alábbiakat osztotta meg a bulvárlappal. "Az orvosok kitenyésztették a baktériumot, és megállapították, sajnos, a gyulladás ott van apu szervezetében. Ezt le kell küzdenie, ám most nagyon legyengült az immunrendszere. Az antibiotikum-kúrától gyomorproblémái is voltak az elmúlt napokban, így az evés is nehézkesnek bizonyult számára. Ez persze, nem tett jót a fizikumának sem. Most egyelőre feküdnie kell, de az étvágya már kezd visszatérni.

Hogy a kórházból mikor térhet haza és folytathatja otthon a rehabilitációt, az egyelőre kérdéses.