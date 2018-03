1938 óta nem volt ilyen a focivébén

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kijelölte a nyári oroszországi labdarúgó-világbajnokság játékvezetői keretét. A 36 bíró (és 63 asszisztens) nevét tartalmazó listában nincs angol. Ilyenre legutóbb az 1938-as franciaországi világbajnokságon volt példa.

Bár a 2016-os Európa-bajnokságon a Franciaország-Portugália döntőt vezető Mark Clattenburg ott volt a bő keretben, a 43 éves játékvezető tavaly februárban úgy döntött, elhagyja Angliát, és Szaúd-Arábiába tette át a székhelyét.

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) kérvényezte, hogy mást nevezhessen Clattenburg helyére, de a FIFA ezt megtagadta, így 1938 után újra angol bíró nélkül rendeznek világbajnokságot.

Ami az világbajnokság európai játékvezetőit illeti, lesz német, török, holland, lengyel, spanyol, szerb, olasz, szlovén, francia és orosz bírói csapat is. Az oroszországi tornán szerepet fog kapni 38 esztendős Szergej Karaszjov is, akire a magyar szurkolók is emlékezhetnek.

A 38 éves orosz bíró vezette a Magyarország-Izland mérkőzést a 2016-os Európa-bajnokságon. A találkozón volt néhány vitatható ítélete, de Bernd Storck csapata így is kiharcolta a 1-1-s döntetlent.

A világbajnokság játékvezetőinek névsora ide kattintva érhető el.