A német csúcsrangadón lehet bajnok a Bayern München

A legnagyobb presztízsű rangadóra, a Bayern München és a Borussia Dortmund összecsapására kerül sor a német bajnokság 28. fordulójában.

Az elmúlt két évtizedben ez a két csapat szerezte a legtöbb bajnoki címet Németországban, igaz, a bajorok egyeduralkodása már öt éve tart, és most is csak idő kérdése, hogy mikor biztosítják be elsőségüket.

Jupp Heynckes együttese akár már a szombati meccs után ünnepelhet, ugyanis ha nyer, a második Schalke pedig nem teszi meg ugyanezt otthon a Freiburg ellen,megszerzi története 28. bajnoki címét. Kérdés ugyanakkor, hogy Heynckes ezt mennyire sietteti és milyen összeállításban küldi pályára a münchenieket, mivel a csapat kedden a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén Sevillában játszik.

Dárdai Pál csapata, a Hertha a legutóbbi fordulóban a sereghajtó Hamburg otthonában aratott győzelemmel megtört egy hosszú negatív sorozatot. Most otthon, a bennmaradásért harcoló Wolfsburgot fogadja.

A Gulácsi Pétert foglalkoztató Lipcse, amely a 27. fordulóban nagy bravúrt végrehajtva legyőzte a Bayern Münchent, ezúttal Hannoverben lép pályára.