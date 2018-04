A Roma lőtte a Barcelona góljait, a Liverpool kiütötte a ManCityt

A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első meccsén a Barcelona 4-1-re verte a Romát úgy, hogy az olaszoknál De Rossi és Manolas is öngólt rúgott. A Liverpool fél óra alatt hármat lőtt a Manchester Citynek, így az eddig sebezhetetlennek hitt Guardiola-csapat szinte lehetetlen helyzetből várja a visszavágót.

A szerdai játéknap BL-negyeddöntőjében a Barcelona fogadta az AS Romát, amely előzetesen a katalán sztárcsapat győzelmét ígérte. Már csak azért is, mert a két csapatból sok olyan játékos lépett pályára a Nou Camban, aki ott volt a sokáig emlékezetes 6-1-es hazai sikerrel végződött 2015-ös Bajnokok Ligája összecsapáson.A papírforma pedig a 90 perc alatt nem borult (4-1),így a visszavágóra nagyon nehéz, szinte lehetetlen helyzetbe került Eusebio Di Francesco együttese, bár az idegenben szerzett gól adhat egy pici reményt.

A Barcelona már a 8. percben betalált az AS Roma kapujába, apró szépséghiba, hogy Luis Suárez lesről indult, így az olasz csapat megúszta, hogy gyorsan hátrányba kerüljön. Két perccel később Edin Dzeko esett össze a hazai tizenhatoson belül Nelson Semedo szorításában, de Danny Makkelie továbbot intett.

A 18. percben már újra a Barcelona szerezethetett volna vezetést, Ivan Rakitic lőtt a tizenhatos bal oldali vonaláról, ezúttal a kapufa mentette meg az olaszokat. Tíz perccel később Suárez közeli lövését védte Alisson.A 38. percben pedig már megtört a jég, igaz ehhez egy jó adag szerencsére is kellett a Barcelonának: Daniele De Rossi nagy igyekezetében hatalmas öngólt lőtt.Az első játékrész legvégén még volt egy vitatott eset, a holland játékvezető úgy döntött, hogy Umtiti a tizenhatoson kívül szabálytalankodott Lorenzo Pellegrinivel szemben, a szabadrúgásból pedig nem lett semmi, így egygólos hazai előnnyel vonultak a csapatok az öltözőbe.

A második játékrész elején a Barcelona talán el is döntötte a legfontosabb kérdéseket a párharcot illetően. Az 56. percben egészen hihetetlen módon újabb öngóllal növelte az előnyét a katalán sztárcsapat,Umtiti főszereplése mellett ezúttal Kostas Manolasról pattant a kapuba a labda.Öt öngólt még egy csapat ellen sem vétettek egy BL-idényben, most ez is megdőlt. Ez a találat végképp megfogta a Romát, ezt pedig ki is használta a Barcelona. Három perccel később Suárez lövését még védte Alisson, de a kipattanónál már nem volt nehéz dolga Gerard Piquének, aki 3-0-ra módosította az állást.

A folytatásban a Barca okosan játszott, az olasz csapat pedig képtelen volt váltani. Di Francesco cserékkel próbált változtatni a játék képén, de hiába adta át a katalán együttes a területet – és várt a kínálkozó ellentámadásokra –, a Roma sokáig nem sok veszélyt jelentett Marc-André ter Stegen kapujára.

Az utolsó negyedóra azonban még tartogatott izgalmakat. A 78. percben szépíthetett volna az eredményen az ASR, de a Barcelona német kapusa előbb javította saját buta hibáját Gregoire Defrel lövésénél, majd egy perccel később Diego Perotti sem tudott túljárni az eszén. A 80. minutumban azonban már Ter Stegen is tehetetlen volt Dzeko lövésénél, aki az első lehetőségét azonnal gólra váltotta.Ám mikor már elkezdtek volna reménykedni a rómaiak egy jó eredmény elérésében, érkezett még Luis Suárez és beállította a 87. percben a 4-1-es végeredményt.Az olaszoknak így háromgólos hátrányt kell ledolgozniuk a Stadio Olimpicóban, amely a Barca ellen szinte lehetetlen vállalkozásnak tűnik.

A két csapat stílusa, formája és egymás elleni eredményei miatt a Liverpool-Manchester City már előzetesen is a negyeddöntők legizgalmasabb és leggólgazdagabb párharcának számított.

Külön érdekességet adott neki azonban a tény, hogy Klopp az egyetlen edző, akinek pozitív a mérlege Guardiola ellen: a német 12 próbálkozásból hatszor is nyerni tudott, egy döntetlen mellett. Legutóbb például januárban, amikor a Liverpool 4-3-ra verte a Cityt - máig ez a City egyetlen veresége a bajnokságban.

A kezdők összeállításakor Klopp volt nagyobb gondban: a védelemből Matip, Klavan és Gomez, a középpályáról Can hiányzott.

A Cityben a sérült Agüerót Jesús pótolta. Guardiola meglepetésre kihagyta a csapatból Sterlinget, és a még nyomasztóbb labdatartás érdekében Gündogant rakta be helyette.

A kezdőcsapatok:

Liverpool XI vs. Man City: Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain; Mane, Salah, Firmino.



Man CIty XI vs. Liverpool: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Laporte; Fernandinho, De Bruyne, Gundogan; Silva, Sane, Jesus. — Squawka News (@SquawkaNews) April 4, 2018

A meccs elején a Liverpool ki sem tudott jönni a térfeléről, amikor azonban mégis, akkor gólt rúgott. A 12. percben Salah szerzett vezetést, majd mire lepörgött az első félóra, már 3-0 volt az eredmény. Oxlade-Chamberlein és Mané lőtt gólt.

A City, amely általában duzzad az önbizalomtól és megfojtja ellenfeleit, most gólhelyzetet sem tudott kialakítani:kaput eltaláló lövés nélkül hozta le az első félidőt.

A második félidő elején Salah megsérült, le kellett cserélni. A Liverpool viszont a legveszélyesebb játékosa nélkül is tudta tartani a Cityt, amely ugyan feljebb kapcsolt, de néhány kósza lövésen kívül másra nem futotta.A Liverpool már nem erőltette a támadásokat, helyette a kapott gól elkerülésére törekedett.Ezt pedig annyira jól csinálta, hogy a City a második félidőben sem talált kaput. Igaz, a Liverpool sem, így nem is volt túl sok izgalom.

Az első félórában a Liverpool lerendezte a meccset a három góllal, így egy hét múlva nyugodtan utazhat Manchesterbe. Oda, ahol valószínűleg a mostaninál egy sokkal jobb City várja majd őket.