CR fantasztikus gólt ollózott Buffonnak, de kié a legszebb ollózás?

Nem túlzás azt állítani, hogy az egész futballvilág Cristiano Ronaldo lábai előtt hever a Juventus elleni Bajnokok Ligája negyeddöntő első meccsén szerzett pazar gólja és teljesítménye után. A portugál újabb rekordokat döntött a legrangosabb európai kupasorozatban és az idegenben, 3-0-ra megnyert meccsel valószínűleg pontot is tett a Real Madrid a továbbjutási kérdés végére. A portugál gólja még Ibrahimovic szerint is szépre sikerült, de talán megpróbálhatná kicsit messzebbről is. Ennek apropóján összeszedtünk pár fantasztikus ollózós gólt.