A világ egyik legjobbja a hajrában őrölte fel Jakabfi Zsanettékat

A magyar női labdarúgó-válogatott 4–1-es vereséget szenvedett az olimpiai ezüstérmes Svédországtól világbajnoki selejtezőn Szombathelyen.

Női vb-selejtező

Magyarország–Svédország 1–4 (0–2)

Gólszerző: Vágó F. (63.), ill. Seger (17.), Jakobsson (25.), Blackstenius (87.), M. Larsson (93.)

Szombathely, Haladás Stadion. Vezette: Viola Raudzina (litván)

Magyarország: Szőcs – Tóth A., Turányi, Szeitl, Szabó V. – Csiszár H., Rácz Zs., Fenyvesi E. – Jakabfi (Kaján, 76.), Vágó F. (Zágor, 91.), Kocsán (Mosdóczi, 52.). Szövetségi edző: Markó Edina

Svédország: Lindahl – Fischer, Sembrant, Ericsson, J. Andersson – Glas, Asllani (Folkesson, 80.), Seger – Rubensson (Banusic, 68.), Blackstenius (M. Larsson, 89.), Jakobsson. Szövetségi edző: Peter Gerhardsson

Markó Edina szövetségi kapitány együttese ugyan ötödik találkozóját követően is nyeretlen maradt, ugyanakkor a 87. percig mindössze egygólos hátrányban volt az olimpiai ezüstérmes riválissal szemben, amely továbbra is százszázalékos a kvalifikációs sorozatban.

A magyarok szépítő gólját 0-2-nél Vágó Fanny szerezte a 63. percben. A nemzeti együttes hétfőn Horvátországban folytatja a selejtezősorozatot.

"Az utolsó öt-hat percet leszámítva elégedettek lehetünk a látottakkal. A hajrában mentek előre a lányok az egyenlítésért, benne volt a játékunkban a gól, de az is, hogy mi kapunk egyet valamelyik svéd kontra végén. Végül ez következett be, talán el is fáradt egy kicsit a csapat, a svédek pedig minden hibánkat kegyetlenül kihasználták. Ettől függetlenül büszke vagyok a lányokra, így ki lehet kapni" – értékelte a mérkőzést a szövetség honlapjának Markó Edina szövetségi kapitány.

A csoport állása: 1. Svédország 12 pont/4 mérkőzés, 2. Ukrajna 7/3, 3. Dánia 6/3, 4. Horvátország 2/5, 5. Magyarország 1/5

A hét csoportgyőztes jut ki a jövő évi, franciaországi vb-re, a négy legjobb második pedig pótselejtezőt játszik.