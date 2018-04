Ronaldo folytatta fantasztikus sorozatát, de győzelmet ez sem ért a derbin

A spanyol bajnokság 31. fordulójának csúcsrangadóján a Real Madrid a városi rivális Atléticót fogadta. Az olykor elképesztő iramot hozó derbin a Real sokkal többet támadott, de az Atléticónak is akadt bőven helyzete. A két sztárcsatár, Cristiano Ronaldo és Antoine Griezmann is betalált, más azonban nem, így 1-1-es döntetlennel ért véget a találkozó.

A madridi derbi tétjét röviden annyival lehet összefoglalni, hogy melyik együttes kerül közelebb az ezüstéremhez, a Barcelona ugyanis már-már látótávolságon kívül van mindkét klubnak.

Az Atlético a Sporting elleni 2-0-s Európa Liga-győzelemmel hangolt, míg a Real 3-0-ra nyert a BL-ben a Juventus vendégeként.

A vártaknak megfelelően a Real kezdeményezett, nemcsak a hazai pálya, hanem a négypontos hátrány miatt is létfontosságú volt a győzelem Zidane-ék számára. A 9. percben Ronaldo került helyzetben Kroos szöglete után, de Jan Oblak bravúrral hárított. Két perccel később éppen Kroos esett nagyot Godin mellett a tizenhatoson belül, de Javier Fernandez sípja néma maradt. Íme az eset:

A játék továbbra is az Atlético térfelén zajlott, rengeteget próbálkozott a Real, de a védelem és Oblak állta a sarat. Aztán a 19. percben Sergio Ramos bénázott a saját kapujának előterében, Diego Costa megszerezte a labdát és kilőtte a hosszút, azonban a játékvezető túlságosan erőszakosnak ítélte a csatárt, így nem adta meg a gólt. Ronaldo válasza sem maradt el, de távoli balos bombáját Oblak fölé tolta, majd nem sokkal később az előre húzódó Varane sem tudott túljárni a kapus eszén.

A 30. percben ismét Diego Costa került helyzetbe, de a rövid alsóba tartó lövésére bravúrral ért le Keylor Navas. Elkezdett életjeleket mutatni a vendégcsapat, amely egyre többször jutott el a Real kapujának előterébe.

A 42. perc hozta a meccs addigi legszebb jelenetét, Marcelo tekert jobbal, lövése a felsőlécről jött ki, majd Oblak parádézott megint Carvajal ismétlésénél. Ez volt az utolsó említésre méltó jelenet az első félidőből, ami 0-0-val ért véget.

A második játékrész is Real-fölénnyel kezdődött, de ez már góllá érett. Az 53. percben Gareth Bale húzott el a baloldalon, majd középre adott, ahol Ronaldo kilépett Lucas Hernandez mögül és kapásból kilőtte a hosszú alsót. A portugál zsinórban 10. mérkőzésén volt eredményes, ez idő alatt 20 találatot szerzett, elképesztő formában van.

Félélénkült a meccs, szinte futószalagon jöttek a lehetőségek mindkét oldalon, az 56. percben Saul lövését védte Navas, de egy perccel később már ő is tehetetlen volt. Griezmann ugratta ki Vitolót, amire kimozdult Navas is, a kipattanó labdára pedig éppen Griezmann csapott le és passzolta be az üres kapuba.

Egy perccel később Navasnak kellett újabb bravúrt bemutatnia Koke lövésénél.

Óriási iramot diktáltak a csapatok. A 70. percben ismét az Atlético francia támadója volt a főszereplő, de a mintegy 18 méteres tekerése néhány centivel elsuhant a jobb kapufa mellett.

Nem sokkal később már a Real veszélyeztetett, de Carvajal beadását Bale mellé bólintotta, majd szinte közvetlen ezután Modric lövése ment mellé. A túloldalon Griezmann beadásáról maradt le Correa, pedig teljesen egyedül érkezett és ziccerbe kerülhetett volna.

A 91. percben Ramos majdnem eldöntötte a mérkőzését, először a szabadrúgását szedte ki Oblak a léc alól, majd a szöglet után fejelt mellé.

Több helyzet már nem alakult ki, így a Real nem tudta csökkenteni hátrányát, amely maradt négy pont az Atlético mögött.

Végeredmény, La Liga, 31. forduló

Real Madrid – Atlético Madrid 1-1 (0-0)

Gólszerző: Ronaldo (53.), illetve Griezmann (57.)