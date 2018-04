Tuchel két évre elkötelezte magát a Paris Saint-Germainhez

Egy német portál szerint Thomas Tuchel két évre szóló szerződést kötött a Paris Saint-Germain futballklubbal.

A Sportbuzzer úgy tudja, a 44 éves német tréner meggyőzte terveivel a francia csapat vezetőit, és a megállapodást megkötötték. A bejelentéssel ugyanakkor még várnak legalább addig, amíg a Ligue 1-et vezető PSG bebiztosítja bajnoki címét a Ligue 1-ben - írja a weboldal. Ez leghamarabb vasárnap, a második helyen álló Monaco elleni győzelemmel történhet meg.

Az utóbbi időben többször is arról szóltak a hírek, hogy a korábban az egyaránt a Bundesligában szereplő Mainzot és Borussia Dortmundot irányító Tuchel lesz a párizsiak vezetőedzője, de hivatalos megerősítés még nem történt. A tréner neve a Bayern Münchennél is felmerült Jupp Heynckes utódjaként, ahogy az Arsenalnal is, ott Arsene Wenger utódaként emlegették.

A PSG-t a spanyol Unai Emery irányítja, de a hírek szerint a vezetők elégedetlenek a munkájával, és a szezon végén el is köszönnek tőle. Az elégedetlenségük nem alaptalan: a világ egyik leggazdagabb klubjánál az idei szezonnak a Bajnokok Ligája-győzelem reményében futottak neki, ehhez képest már a nyolcaddöntőben elvérzett a nyáron Neymarral (222 millió euróért) és Kylian Mbappéval (kb. 180 millió euróért) megerősített, két, tulajdonképpen sima meccsen (1-3, 1-2).