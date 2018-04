Itt a BL legnagyobb meglepetése: a Roma kiejtette a Barcelonát

A Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján a Roma 3–0-ra verte a nagyon gyengén futballozó Barcelonát, és így óriási meglepetésre továbbjutott. Messiéknek helyzetük sem volt a meccsen. A Manchester City már három perc után vezetett a Liverpool ellen, de végül hazai pályán is kikapott, és 5–1-es összesítéssel búcsúzott a sorozattól.

A barcelonai 1–4 után a Romának kisebb csodára lett volna szüksége a továbbjutáshoz. A Romának olyat kellett volna véghezvinnie, amilyet a nyári spanyol szuperkupa óta egyetlen csapatnak sem sikerült:hármat lőni a Barcának.Pláne kiábrándító lehetett számukra, hogy a hétvégi, Leganés elleni bajnokin Messi mesterhármassal nyomítékosította: teljesen felépült a válogatott szünetben összeszedett kisebb sérüléséből.

Valverde ugyanazt a kezdőt küldte pályára, mint egy hete, Di Francesco ellenben három helyen is változtatott. Bruno Peres helyett Juan Jesus, Pellegrini helyett Nainggolan, Perotti helyett Schick került a csapatba.

A két kezdő:

Patrik Schick & Edin Džeko lead the Roma attack tonight; Sergio Busquets returns for Barcelona in Italy...



Score predictions? #UCLpic.twitter.com/LY6zgZg5Rr — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2018

A Roma azt csinálta, amit háromgólos hátrányban csinálni kell. Kockázatot vállalt. És bejött neki. Dzeko góljával már a hatodik percben megvolt a vezetés.

Az olaszok letámadták a Barcát, és már a labdakihozatalt is megnehezítették.Ezt a focit általában 15–20 percnél tovább nem szokták bírni a csapatok, de a Roma most az egész félidőben bírta.Helyzetei is inkább neki voltak: Dzeko és Schick kétszer-kétszer fejelt kapura, de ezek jobbára fölé mentek. Ha mégsem, akkor Ter Stegen védett.

A katalánok egy szót sem szólhattak volna, ha félidőben már ők állnak kiesésre. Két veszélytelen Messi-szabadrúgást leszámítva semmi veszélyt nem jelentettek a Roma kapujára.

A meccs (és a párharc) az 57. percben vált izgalmassá. Ekkor Piqué buktatta Dzekót a tizenhatoson belül, amiért a bíró tizenegyest ítélt.De Rossi berúgta, így a lehetetlen kezdett lehetségessé válni.Főleg azért, mert a Barca egyáltalán nem tudott felpörögni, sokszor még az is nehézséget okozott, hogy kijjöjön a saját térfeléről.

A Roma viszont ment a harmadikért. Előbb Nainggolan lövését fogta Ter Stegen, majd De Rossi fejese szállt mellé nem sokkal. Amikor már úgy tűnt, hogy a Barca nem lehet annyira rossz, hogy kiessen, jött a dráma.A 82. percben Manolas fejelt gólt szögletből.

Mire Messiéknek leesett, hogy talán focizni is kéne, késő volt. A Barcának a hátralévő időben sem volt helyzete, így 4–4-es összesítéssel, idegenben lőtt góllal a Roma jutott az elődöntőbe. Vélhetően az idei BL-szezon legnagyobb meglepetését okozva ezzel.

A keddi BL-este másik összecsapásán a Manchester Citynek csodára lett volna szüksége az Etihad Stadion, miután a liverpooli odavágón 3-0-s vereséget szenvedett. Ám hiába szerezte meg már a második percben a vezetést Pep Guardiola csapata, végül kettős vereséggel búcsúzott (1-2), így az elődöntőbe teljesen megérdemelten a Premier League-rivális jutott, egyetlen angol klubként.

A Manchester City nagyon gyorsan, már a 2. percben ledolgozott egyet a háromgólos hátrányából. A világ legdrágább védője, Van Dijk adta el a labdát a liverpooli térfélen, majd Fernandinho indítása után Sterling szolgálta ki jobbról Gabriel Jesust, aki jó helyzetben nem kegyelmezett. A Liverpool azonnal meg is próbált kijönni a szorításból, Jürgen Klopp is érezte,hogy ha az egész meccset sündisznóállásban próbálják meg kihúzni, annak jó vége nem lehet, így a kezdeti hatalmas nyomás enyhült is a vendégcsapaton.Ám így is idegesnek tűntek a liverpooli játékosok, ezt jól mutatta Mané megmozdulása, aki csúnyán rácsúszott Otamendire, de megúszta egy sárga lappal az esetet.

A félidő közepére ismét beszorult, de az utolsó passzokba, vagy éppen a befejezésekbe rendre hiba csúszott jó helyzetekben. Vagy éppen liverpooli kéz – egészen pontosan Milner – állta a labda útját a tizenhatoson belül, persze tizenegyest nem ért, mert a középpályásnak ideje sem volt reagálni az esetnél.A hajrát nagyon megnyomta a City, előbb Bernardo Silva találta telibe a jobb kapufát, majd Sané a kapuba is betalált,de mivel lesről tette – erről még sokáig vitatkozni fognak –, így marad az egygólos hazai vezetés a félidőre. Ráadásul nem könnyítette meg a manchesteriek dolgát, hogy „slusszpoénként" reklamálásért a lelátóra küldte Pep Guardiolát a spanyol Mateu Lahoz játékvezető.

A második játékrész legelején semmit nem változott a játék képe, a Liverpool nem kockáztatott, a City pedig ment előre becsülettel, folyamatosan nyomás alatt tartva az ellenfelét. Azonban a második gól csak nem akart összejönni, amitől láthatóan egyre idegesebb lett a hazai együttes, egyre több hiba csúszott a játékba.Jürgen Klopp csapata pedig ezt ki is használta, egy kontra végén Szalah volt nagyon higgadt az 56. percben és zárta le a legfontosabb kérdéseket.Innen már négy találat kellett volna a Citynek a továbbjutáshoz.

Ez pedig meg is látszott az utolsó harminc percen, a City lélekben már feladta, a Liverpool pedig érthető módon annyit játszott, ami ilyenkor kell. Persze a manchesteri csapat még cserékkel próbált változtatni, de ez már csak a veszett fejsze nyele volt. Olyannyira, hogy a 77. percben Otamendi rontása után Firmino tette fel az i-re a pontot, míg a City Gündogan révén újabb lesgólig jutott csak.A két meccs alapján tehát teljesen megérdemelten jutott a legjobb négy közé az előzetesen esélytelenebbnek tartott Liverpool.És ha így játszik a folytatásban is Jürgen Klopp együttese, akkor nincs is olyan messze a kijevi döntő.