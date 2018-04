Klopp sem akarta elhinni, hogy kiesett a Barcelona

Jürgen Klopp és csapata, a Liverpool a Manchester City otthonában, végül kettős győzelemmel harcolta ki a Bajnokok Ligájában az elődöntőbe jutást, miközben Rómában a Barcelona háromgólos előnyt volt képes leadni.

A Liverpool német menedzsere ugyanúgy háromgólos előnyből várta a visszavágót, mint a Barcelona, ezért is lephette meg Kloppot (is) a Barca kiesése. A katalánok az első, 4-1-re megnyert meccs után 3-0-ra kaptak ki Rómában az AS Roma csapatától, így idegenben lőtt góllal az olaszok jutottak az elődöntőbe.

Rómában írták az újabb focicsodát: 4-1-ről esett ki a Barcelona A Roma az idei BL-szezon legnagyobb meglepetését okozva hazai pályán 3-0-ra legyőzte a Barcelonát, így 4-4-es összesítéssel, idegenben lőtt góllal bejutott az elődöntőbe. A kiesés után Ernesto Valverde magára vállalta a felelősséget, és elismerte, hogy csapata botrányos szereplése az ellenfél jó játékának volt köszönhető.

Jöttem fel a lépcsőn, amikor valaki szólt, hogy kiesett a Barcelona – mondta az 5-1-es összesítéssel továbbjutott Liverpool edzője. – Biztos voltam benne, hogy csak viccelődik az illető. Nem arról van szó, hogy nem tisztelném a Roma csapatát, épp ellenkezőleg. Fantasztikus csapatuk van. Mo Salah már nem náluk játszik, és így is az elődöntőben vannak, ez nem semmi – utalt Klopp arra, hogy a világ talán legjobb formájában szereplő focistája, az egyiptomi Salah már a Liverpool játékosa.

Salah júniusban hagyta ott a Romát a Liverpool kedvéért, 12 BL-meccsn kilenc gólnál járt, gólt lőtt a City elleni mindkét meccsen is, az érte kifizetett 42 millió euró pedig ma már viccnek tűnik. Összességében már 49 gólnál jár Salah a szezonban, csak a Barca klasszisa, Messi tudja tartani vele a lépést.

Érdekesség, hogy a Liverpool és a Roma is úgy ütötte ki előzetesen esélyesebbnek tartott ellenfelét, hogy a bajnokságban már nincs esélyük a végső sikerre, miközben a Barcelona és a Manchester City is komoly előnnyel vezeti a spanyol, illetve az angol bajnokságot.

„Nagyon kiegyensúlyozott a Bajnokok Ligája, senki nem szólt volna egy szót sem, ha Barcelona-Manchester City döntőt rendeznek, de mindkét csapat kiesett" – mondta Klopp.A Liverpool egyébként az 1984-es BEK-döntőben éppen a Roma csapatát győzte le, de az elmúlt évtizedben először szerepelhet BL-elődöntőben az ötszörös győztes angol csapat. Klopp egyébként 2013-ban szerepelt már BL-döntőben, akkor a Dortmund csapatával, de a Bayern München nyerte a döntőt.

Az a Bayern, amely könnyen lehet, hogy szerda estére az egyetlen talpon maradt bajnoki éllovas lesz a BL-mezőnyében. A németek hétvégén megnyerték a Bundesligát, az első meccsen pedig idegenben nyertek a Sevilla ellen. A másik szerdai meccsen az olasz listavezető Juventus háromgólos hátrányból várja a Real Madrid elleni visszavágót.

Folytatás szerdán 20.45-től.