A sport szellemiségét sem ismerik a meccseket eldöntő bíródroidok

A világ csúcsfutballjának leggyengébb láncszeme továbbra is a játékvezetés. Az UEFA (eddig) nem vezette be a videóbírót, pedig mindenki ezért kiált. Ami sokkal nagyobb baj, hogy a sport szellemisége is kiveszőben van, amikor egy öntudatos angol bíró semmit sem mérlegelve küldi ki a Juve-legenda Buffont, vagy amikor spanyol kollégája intézi el a Manchester City halovány továbbjutási esélyét és az angolok spanyol edzőjét. Vélemény.