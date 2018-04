Újabb név merült fel Conte esetleges utódjaként

Az angol labdarúgó-bajnokságban címvédő Chelsea idei szezonja több mint csalódás keltő, így nagy valószínűséggel a csapatot irányító Antonio Conte napjai meg vannak számlálva a Stamford Bridge-en. Esetleges utódjaként már felvetődött többek között Luis Enrique, Massimiliano Allegri és Laurent Blanc neve is, most azonban egy új edző is képbe került, méghozzá a Napolit irányító Maurizio Sarri.