Storck: NIncs idő a tétlenkedésre, lépni kell!

Bernd Storck először adott hosszabb interjút egy magyar lapnak azóta, hogy tavaly októberben távozott a válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A német szakember beszélt a magyar válogatott előtt álló kihívásokról, az NB I-es bajnoki versenyfutásról, és elmondta, hogy miért járt élvonalbeli bajnoki mérkőzéseken.

A jelenleg Berlinben élő Bernd Storck a Csakfoci.hu oldalnak adott hosszabb interjút, melyben természetesen a magyar válogatottról esett a legtöbb szó. Elmondta, a sikeres Európa-bajnoki szereplés - a magyar válogatott csoportgyőztesként bejutott a nyolcaddöntőbe - után úgy érezte, lehet tovább lépkedni előre, tovább fejlődni.

"De mint kiderült, ez nem egy egyszerű feladat, pláne ha nem mindenki képes a nemzetközi szinten futballozni. Egyszerűen szükség van a magyar klubokra, a légiósok klubjaira a megfelelő szint eléréshez, amit ugye Svájchoz és Portugáliához akartunk mérni. Nem is beszélnék itt Andorráról vagy a Feröer-szigetekről. Nagyon nehéz úgy egy következő lépcsőfokról, egy szintlépésről beszélni, azon dolgozni, ha nincs meg ez a nemzetközi szint mindenkinél."

"A taktikai résszel elégedett voltam, mint ahogy azzal is, ahogyan játszott többnyire a csapat, hiszen elértük azt, hogy már ne csak mások után rohanjunk, másokhoz igazodjunk, de képesek legyünk irányítani is a mérkőzéseket. T öbbet volt nálunk a labda az időszakomban, mint korábban, ez a játékosoknak is nagyobb önbizalmat adott. Ez az én focim, nem az ívelgetés. Az eredmények persze nem alakultak jól a vb-selejtezőkön, ez kétségtelen, de – nem kifogásként mondom – nehéz volt a rajt, utána viszont képes volt a csapat előrefelé lépkedni, ugyanakkor a munka kiteljesedéséhez több idő kellett volna."

Bernd Storck jó szívvel emlékszik vissza arra, hogy ő kezdettől fogva megkapta az időt, valamint a bizalmat a magyar szövetség (MLSZ) vezetésétől, és ugyanezt kívánja utódjának, Georges Leekensnek is, akivel találkozott, de nem kívánta elemezni a belga szakember munkáját. Inkább általánosságban fogalmazta meg, hogy mire lenne szüksége a magyar válogatottnak, úgy a pályán, mint azon kívül.

Minden játékosnak át kellene éreznie, mit jelent a válogatott meghívó és hogy hogyan kell felkészülni a meccsekre testben és lélekben egyaránt. Az is kiderült, hogy nem könnyű a kisebb futballországok válogatottjai ellen játszatni és biztos győzelmet várni ellenük sem lehet. Magyarországon hajlamosak az emberek az összes vereség terhét, emlékét magukkal cipelni. Nagyon negatív a légkör a labdarúgás körül, ami aztán a játékosokra is igenis hatással van. Ezt el kellene felejteni már és reálisabban kellene gondolkodni a fociról, a válogatottról is, hogy ne legyen ekkora teher egy Kazahsztán elleni vereség."

Éppen a kazahok elleni vereség mutatta meg, hogy az elmúlt években több, korábban kézlegyintéssel elintézett ország focija elszaladt mellettünk, éppen ezért hiba lenne természetesnek venni, hogy ott leszünk a 2020-as Európa-bajnokságon, melynek Budapest is az egyik rendezője.

Egy csapatot kell építeni, amely versenyben lesz majd az Eb-selejtezőkön is. Ez a legfontosabb, nincs idő a tétlenkedésre, lépni kell! Hogy fiatalokkal, vagy inkább az idősebb generációval, az a kapitány döntésén múlik. Aztán majd kiderül, ez mire lesz elég, jelenleg még bármire van esély. Akár egy olyan csodára is, amit a 2016-os Európa-bajnokságra történő kijutással mi is megcsináltunk – de ez nem lehet elvárás."

Bernd Storck beszélt arról is, hogy az NB I bajnoki címe a felcsúti Videoton-Ferencváros rangadón fog eldőlni, és, hogy több olyan, a nemzetközi porondon is eséllyel induló csapatra lenne szükség az élvonalban, mint ez a kettő. Azt is elmondta, hogy valóban feltűnt több NB I-es bajnokin, de nem azért, mert "munkát keresett" volna.