A Barcelona a Valencia ellen javította a BL-kudarcot

A La Liga 32. fordulójának rangadóján a Barcelona a Valencia ellen szerette volna feledtetni a hétközi csúfos BL-lebőgést. Ernesto Valverde csapata ugyan korántsem sziporkázott és helyenként a Valencia sokal jobban játszott, a katalán egyeüttes végül otthon tartotta a három pontot.

A Valencia már a 4. percben jelezte, hogy nem a tisztes helytállás miatt érkezett, Guedes tekerését Ter Stegen bravúrral védte. A túloldalon Suárez került helyzetbe, de eltörte a labdát.

Szűk negyedóra után Jordi Alba kapott remek kiugratást, de ziccerét hárította Neto, néhány másodperccel később viszont már megszerezte a vezetést a Barcelona. Coutinho vette észre Suárezt a tizenhatoson belül, aki a kapuval szemben az ötös vonaláról nem hibázott.

Alig pár perccel később kis híján jött az egyenlítés, ismét Guedes próbálkozott, de blokkolták a lövését, majd Ter Stegen került főszerepbe, amikor kapitális hibáját egy bravúrral tette jóvá.

A félidő hátralevő részében javarészt a Valencia akciózott, de egyik sem jelentett veszélyt a Barca kapujára.

A második játékrész egy óriási Valencia-helyzettel kezdődött, Umtiti hibája után 2 az 1 ellen mehetett a vendégcsapat, Rodrigo már Ter Stegen mellett is ellőtte a labdát, de a visszaérő Pique a gólvonalról mentett.Ezt pedig megbüntette a Barca, Coutinho szöglete után Umtiti érkezett a legjobb ütemben, fejesét Neto csak a kapufára tudta ütni, onnan viszont befelé pattant a labda.

A Valencia lendületét megtörte a második bekapott gól, a Barca átvette az irányítát, Messi egy gyönyörű távoli kapáslövéssel jelentkezett, de elkerülte a kaput. A túloldalon Parejo veszélyeztetett szabadrúgásból, de ez is mellé szállt. A 70. percben Iniesta növelhette volna a katalánok előnyét, de Neto ezúttal is leért, viszont most jó helyre ütötte a labdát.

Mielőtt mindenki elkönyvelte volna a 2-0-s végeredményt, Dembélé csúszott be nagyon későn Gayának, a játékvezető azonnal büntetőt ítélt. A labdához Parejo állt oda és bár Ter Stegen érezte az irányt, a labda végül átcsúszott a hasa alatt, egyenesen a kapuba.

A végén Denis Suarez állíthatta volna vissza a kétgólos különbséget, de ajtó-ablak helyzetben Netóba lőtt. Az eredmény már nem változott a továbbiakban, így a Barca otthon tartotta a három pontot és 39 bajnoki mérkőzés óta veretlen.