A Schalke magabiztosan győzte le a Dortmundot a Ruhr-derbin

A Schalke 04 hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Borussia Dortmundot a Bundesliga 30. fordulójának rangadóján.

A Bundesliga 92. Ruhr-vidéki rangadója előtt az a régen látott helyzet állt elő, hogy a Schalke 04 megelőzte a tabellán a Borussia Dortmundot, előbbi a második, míg utóbbi a harmadik helyen állt a már biztos bajnok Bayern München mögött.

Az első félidő első felében aktívabb volt a Schalke, többet birtokolták a labdát, és ők próbálkoztak kapuralövésekkel is, igaz, Roman Bürkinek ezekkel a kísérletekkel nem igen akadt dolga, leszámítva Schöpf lövését a hatodik percben, amit kényelmes nyújtózkodással tolt ki a jobb alsó sarokból. Vendég részről Marco Reus szabadrúgása volt az egyetlen kapu felé tartó lövés az első félidőben.

A második 45 perc már ígéretesebben indult: öt perc telt csak el, amikor az első félidőt egy veszélyes lövéssel záró Jevhen Konopljanka megszerezte a vezetést a hazaiaknak.

A BVB-nek ezzel plusz 17-re alakult a gólkülönbsége, aminek köszönhetően a virtuális tabellán megelőzte a Bayer Leverkusen is, azaz lett volna rá okuk, hogy összeszedjék magukat, de nem úgy nézett ki, hogy képesek lennének rá. Nem is voltak, sőt, a hajrában Naldo egy szabadrúgásból szerzett hatalmas bombával lezárta a mérkőzést, így nem lett zsinórban ötödik alkalommal is döntetlen a Ruhr-derbi.

Bundesliga, 30.forduló:

FC Schalke 04-Borussia Dortmund 2-0 (0-0)

később:

Werder Bremen-RB Leipzig 18.00

hétfőn játsszák:

FSV Mainz 05-SC Freiburg 20.30

szombaton játszották:

Bayern München-Borussia Mönchengladbach 5-1 (2-1)

Hertha BSC-1. FC Köln 2-1 (0-1)

1899 Hoffenheim-Hamburger SV 2-0 (2-0)

Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt 4-1 (1-1)

VfB Stuttgart-Hannover 96 1-1 (0-0)

pénteken játszották:

VfL Wolfsburg-Augsburg 0-0