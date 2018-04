Puskás szelleme átjárja a fiatalokat, brazil sztárcsapat érkezik Felcsútra

Tizenegyedszerre rendezik meg pünkösdkor a Puskás–Suzuki-kupát, az U17-es korosztály nemzetközi labdarúgótornáját, amely mára Európa egyik legrangosabb korosztályos seregszemléjévé nőtte ki magát. A tavalyi hat résztvevő mellett első dél-amerikai csapatként a világhírű brazil Flamengo, valamint a tornán két év már bemutatkozó belga KRC Genk is ott lesz Felcsúton május 17-21. között.

Az idei rendezvény még a tavalyinál is erősebb mezőnyt vonultat fel, mi több, ebben az esztendőben már nem csupán hat, hanem nyolc csapat száll harcba a győzelemért. A mezőnyben a négy állandó résztvevő, Puskás korábbi klubjai, a Budapest Honvéd, a Real Madrid és a Panathinaikosz, valamint a Puskás Akadémia mellett az elmúlt évben újoncnak számító Bayern München és Sporting Lisszabon mérettetnek meg, és visszatér a belga KRC Genk csapata, illetve az európai szuperklubokon túl a brazil Flamengo korosztályos gárdája is.

A 11. Puskás-Suzuki Kupa nagyszabású sajtótájékoztatóján felelevenítették a tavalyi torna legemlékezetesebb pillanatait, amely végül a Real Madrid győzelmével zárult.

Ezt követően Mészáros Lőrinc, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítvány kuratóriumának az elnöke mondta el köszöntő beszédét. Kiemelte, hogy a torna már túlnőtte Európát, és bízik benne, hogy a felcsúti fiatalok végre magasba emelhetik a kaput.

„Éppen egy házassági esküről jövök. Ott jutott eszembe, hogy nekünk is milyen gyönyörű házasságunk van a magyar Suzuki Zrt-vel, boldog és gyümölcsöző. Támogatók nélkül nem lehet semmilyen sporteseményt megrendezni. Idén már Európán is túlléptünk, hiszen a brazil Flamengo is részt vesz a tornán. Azért rendezzük ezeket a kupákat, hogy a gyerekek megmutathassák magukat. Egy ilyen élmény meghatározhatja a jövőjüket. Ez idő alatt már kineveltünk rengeteg tehetség futballistát, és embert is. A kupa minden évben remekül sikerül, annyi csak a boldogtalanságom, hogy még sosem tudtuk megnyerni. Remélem, ezen talán idén tudunk javítani. Persze, ez nem lesz egyszerű, hiszen nyolc kiváló utánpótláscsapat indul a tornán. Akár egy világválogatottat is ki tudnánk belőlük állítani. A magyar labdarúgásnak komoly múltja van, de úgy gondolom, van jövője is. A mostani hozzáállással biztosan lesz magyar siker, de keményen kell dolgoznunk érte – mondta Mészáros Lőrinc, aki végezetül hozzátette, hogy a Puskás Akadémia további tízéves szerződést kötött a magyar Suzuki Zrt-vel, így biztosak lehetünk benne, hogy a Puskás-Suzuki Kupát még jó ideig meg fogják rendezni Felcsúton.

Dr. Urbán László, a magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató helyettese Puskás Ferenc szellemiségét és emberségét emelte ki a rendezvény kapcsán.

„Minden házasságban kritikus a hetedik év, itt azonban nem voltak problémák, mert pont a hetedik évben rendeztük meg először az impozáns Pancho Arénában a tornát. Olyan eseményt szeretnénk, ami méltó Puskás Ferenc hírnevéhez. A Puskás-Suzuki Kupa nemzetközi elitkupává nőtte ki magát. Buzánszky Jenő mondta mindig, hogy Puskás a pályán zseni, de az életben ember tudott maradni. Mi is ezt szeretnénk üzenni a mai fiatal generációnak. Örülök, hogy a Flamengo is részt vesz a tornán, mert nagyon szeretem a dél-amerikai focit. Úgy gondolom, ők testesítik meg azt az intelligens játékot, amit a Puskásék is játszottak. Kívánom, hogy a torna alatt minden fiatal szívében lobogjon a lelkesedés a sport iránt. Bízom benne, hogy az első sípszótól az utolsóig nagyszerű mérkőzését láthatunk majd."

Ezt követően Takács Mihály, Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia főigazgatója ismertette a Puskás-Suzuki Kupa csoportbeosztását.

„Ez a torna a sportkultúrák találkozása. Időszámításunk előtt 560-ban az arisztokraták és a földbirtokosok is támogattak hasonló versenyeket, és a korosztályos lebontást már akkor is megcsinálták. Május 17-én kezdődik a torna, bár ezúttal eltérünk a hagyománytól. Az idei nyolc induló miatt a mérkőzések ideje kétszer 40 perc helyett, kétszer 30 perc lesz. Az A és a B csoport élére a Puskás Akadémiát és a Honvédot helyzetük. Az A csoportban lesz még a Flamengo, a Panatinaikosz és a Bayern München. A B csoportban a Genk, a Sporting és a Real Madrid" – tette hozzá Takács Mihály, aki az is elárulta, hogy a torna nyitómérkőzését a Puskás Akadémia játssza a brazil Flamengóval.

A Puskás-Suzuki Kupán az NB I-es bíró, Szabó Zsolt lesz a játékvezetői bizottság elnöke.

„Alapvetően a szabályok ugyanazok, mint egy felnőtt mérkőzésen. A játékvezetőknek ugyanúgy kell alkalmazni azokat, pontosan azért, hogy a játékosok szokják a nemzetközi szintet. Persze, ebben a korosztályban pedagógusnak is kell lenni. Adott esetben határozott fellépéssel a játékosok értésére kell adni, hogy mik a szabályok. De nincs ezzel semmi probléma. Az elmúlt években semmi probléma nem volt, és a játékosok is értékelték, hogy elismert NB I-es és FIFA-játékvezetők dirigálták a mérkőzéseket. Abszolút partnerek voltak, és korrektül futballoztak. Egy dolog nagyon fontos: a játékosok testi épségét védeni kell. Ezzel amúgy nem volt eddig sem. Az elmúlt években nagyon kevés sérülés volt. A játékosok futballozni jönnek ide, a játékvezetőnek pedig támogatniuk kell ezeket a törekvéseket" - mondta Szabó Zsolt az Origónak, aki egyelőre még nem tudja, hogy vezet-e mérkőzést a 11. Puskás-Suzuki Kupán, mert a bíróküldés csak egy héttel a torna előtt fog elkészülni.

A 11. Puskás-Suzuki Kupa nyitómérkőzését a május 17-én, 12.30-kor a brazil Flamengo és a házigazda Puskás Akadémia vívja, míg a döntőt pünkösdhétfőn rendezik a Pancho Arénában 18 órától.

A Puskás-Suzuki Kupa rekordere a Honvéd, amely eddig ötször nyerte el a trófeát, tavaly a Real Madrid diadalmaskodott.