Angol tinisztár remeklésével nyert rangadót a Dortmund

A Bundesliga 31. fordulójának rangadóján a Borussia Dortmund 4–0-ra győzött a Bayer Leverkusen ellen, így a két csapat helyet cserélt a tabellán.

A Ruhr-vidéki derbi elvesztése után nem csak hogy messze került a második hely a dortmundiaktól, de jobb gólkülönbségének köszönhetően a Leverkusen is megelőzte őket a tabellán. Újabb botlás tehát nem fért bele, pláne nem a közvetlen rivális ellen.

Ennek megfelelően játszottak, és a 18 éves Sancho góljával már korán, a 13. percben megszerezték a vezetést.

A 35. percben Reus is lőtt egyet, de a videobíró lebuktatta a hazaiakat: a gól előtt Philipp lesen kapta a labdát. Nem baj, majd tizenegyesből. Rá két percre ugyanis tizenegyest kapott a Dortmund. Reus állt oda, de kihagyta.

Mi hiányzott még? Egy kapufa és egy szabályos gól. A második félidő elején meglett neki mindkettő, ebben a sorrendben.

A 63. percben Philipp lőtte be a harmadik dortmundi gólt, de a dolog látványosabbik részét Sancho csinálta meg. Gól után tehát egy gólpassz is került az angol tinisztár neve mellé, de itt még nem volt vége. Ő volt az is, aki a 79. percben odatette Reus fejére a labdát (4–0).

Ki az a Sancho?

A tavalyi horvátországi U17-es Európa-bajnokságnak egy igazi sztárja volt, az angol Jadon Sancho, aki 14 évesen került a Manchester City akadémiájára. A selejtezőkkel együtt tíz meccsen kilenc gólt lőtt az Eb-n, és őt választották meg a torna legjobb játékosának. Nyáron a City 8,7 millió euróért adta el a Dortmundnak, ahol a hetes mezszámot kapta, azt, amelyet a Barcelonához távozó Ousmane Dembélé viselt.

A Leverkusennek lőtt gólja volt az első, amelyet a Dortmund felnőttcsapatában szerzett.