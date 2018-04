Lazovic keze villant, a Videoton megelőzte a Fradit

A labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójának szombat esti mérkőzésén a Videoton abban a tudatban léphetett pályára a Debrecen ellen, hogy amennyiben győzelemmel hagyja el a pályát, akkor átveszi a vezetést a Ferencváros Paks elleni pontvesztésének köszönhetően. A Vidi pedig nem is hibázott, 1-0-ra nyerte Felcsúton a rangadót, így immár a Fradi futhat a székesfehérvári csapat után.

A Videoton azonnal nagy rohamokkal indította a mérkőzést, ám az első negyedórában nem kellett bravúrt bemutatnia Nagy Sándornak, egyedül Marko Scepovic helyzeténél ugorhatott meg a debreceni kapus pulzusa, ám ekkor Mészáros Norbert mentett szépen az ötösön. Ezt követőn sem változott a játék képe, a hazai együttes maradt támadásban, főleg a széleken próbálta megbontani a DVSC-t.

A 20. percben meg is lett az eredménye a támadásoknak, igaz ehhez azért a szerencse és Vad II István figyelmetlensége is kellett. Előbb Bana Szabolcs adott ajándékszögletet – senkitől sem zavartatva rúgta ki a labdát –, majd a sarokrúgás után Juhász Roland csúsztatott labdáját Danko Lazovic a kezével a kapufára tolta, a kipattanót pedig Marko Scepovic kotorta be. A szerb támadónak a negyedik meccsén ez volt az ötödik gólja a DVSC ellen.

A folytatásban próbált váltani a Debrecen, Ioan Filip révén kapura lövésig is eljutott, de Kovácsik Ádámnak azért nem kellett bravúrt bemutatnia. A Videoton okosan passzolgatott a mezőnyben, és várt az adódó lehetőségre, amelyből még akadt is egy-kettő kisebb - Szatmári Csaba mozdulata után a Vidi-játékosok reklamáltak tizenegyest -, ám újabb gólt már nem sikerült szerezni az első félidőben.

A második játékrész elején a Debrecen volt a kedvezményezőbb, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott. Ehhez képest az 58. percben kis híján a Videoton lőhetett volna újabb gólt: Nego beadása után Scepovic az ötösről centikkel fejelt mellé.

Ám nem csak emiatt nem lehetett teljes a székesfehérvári szurkolók öröme, ugyanis bő húsz perccel a mérkőzés vége előtt megsérült a gólszerző Marko Scepovic, akinek az arcából ítélve hosszabb időre nem számolhat majd vele a Videoton.

A 83. percben Varga Kevinen esett meg a játékvezető szíve, aki két percben belül kétszer rúgta fel Lazovicot, de a másodikért nem kapott lapot. A DVSC-nek a hajrában sem volt komoly egyenlítési lehetősége, a hazai együttesnek pedig bőven jó volt az 1-0, így nem meglepő, hogy ez maradt a végeredmény is.

A Videoton a sikerével megelőzte a Paks ellen 2-2-es döntetlent játszó Ferencvárost, így lépéselőnybe került a bajnoki címért folytatott harcban.

OTP Bank Liga, 27. forduló

Videoton-Debrecen 1-0 (1-0)

Az NB I tabellája: