Jön a bajnoki döntő a Serie A-ban

Kis túlzással hetek óta a mostani vasárnap estére várnak az olasz futballrajongók, ugyanis akkor rendezik a bajnoki címért csatázó Juventus és Napoli rangadóját a torinói Allianz Stadionban. Jelenleg mindössze négy pont választja el egymástól a két gárdát a tabellán.

A hét elején még úgy tűnt, a torinói mérkőzésen a Juventusnak elég lesz arra figyelnie, hogy ne kapjon ki, s akkor kényelmes, hatpontos előnnyel várhatja majd a szezon utolsó négy fordulóját. Szerdán azonban Massimiliano Allegri együttese váratlanul csak 1-1-es döntetlent játszott a kiesés elöl menekülő Crotone vendégeként, míg a nápolyiak 4-2-re legyőzték az Udinesét.

Az utóbbi másfél hónapban visszafogottan teljesítő nápolyiak számára a hátrány négy pontra csökkentése komoly lendületet adhat a vasárnapi meccsre. Maurizio Sarri tanítványai ugyanis azzal a tudattal léphetnek pályára, hogy győzelmük esetén egy pontra megközelítenék a címvédőt, melynek a sorsolása nehezebb mint az övék. A Juventusnak ugyanis még az egyaránt dobogóra, s Bajnokok Ligája-szereplésre hajtó Internazionalével és AS Romával is meg kell mérkőznie, méghozzá idegenben.

Ugyanakkor már csak a hazai pálya miatt is a Juventus tűnik esélyesebbnek, ugyanis az elmúlt időszakban sokkal jobb formát mutatott a dél-olasz csapatnál, mely március eleje óta hét meccsen csak 12 pontot gyűjtött, s a Milan, a Roma és az Internazionale elleni rangadóin sem tudott nyerni. A Juve viszont a Serie A-ban idén még nem kapott ki, s csupán két döntetlent játszott. Az ősszel a Juventus 1-0-ra győzött Nápolyban.

Döntetlen vagy Napoli-győzelem esetén az aranyéremért folyó harc nyitott maradna a folytatásra, a Juventus sikere viszont vélhetőleg lezárna minden nyitott kérdést, hét pont előnyt ugyanis még akkor sem valószínű, hogy leadna a legutóbbi hat kiírásban győztes együttes, ha Milánóban és Rómában is kikapna, mivel másik a két meccsét a Bologna és a Verona ellen vívja majd hazai pályán.

A hétvégén minden bizonnyal meglesz az első kiesője az idénynek, a sereghajtó Benevento ugyanis 15 pontra van a 17. SPAL-tól, azaz, előbbi már akkor is biztosan búcsúzik, ha legyőzi az AC Milant idegenben, utóbbi csapat viszont pontot szerez a Roma ellen szombaton.

Az AS Romával a Bajnokok Ligája-szereplést érő harmadik és negyedik helyért harcoló Lazio a Sampdoriát fogadja, az Inter pedig a Chievóhoz látogat.

Nagy Ádám csapata, a Bologna vasárnap délben Cagliariban lép pályára.

Serie A, 34. forduló:

szombat:

SPAL-AS Roma 15.00

Sassuolo-Fiorentina 18.00

AC Milan-Benevento 20.45

vasárnap:

Cagliari-Bologna 12.30

Udinese-Crotone 15.00

Chievo-Internazionale 15.00

Lazio-Sampdoria 15.00

Atalanta-Torino 15.00

Juventus-Napoli 20.45

hétfő:

Genoa-Verona 20.45