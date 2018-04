Ki ül le a futballvilág utolsó klasszikus edzőjének székébe?

2018. április 20-án bombaként robbant a hír, hogy az Arsenalt csaknem 22 éve irányító Arséne Wenger távozik a szezon végén. A sportsajtóban nap mint nap olvashatóak az edzőkollégák és a korábbi játékosok köszönő üzenetei, azonban a legfontosabb kérdés, hogy kivel lehetne pótolni a futballvilág utolsó igazi, vagy inkább klasszikus menedzserét.

Az Arsenal szurkolóinak egy csoportja már régóta a francia szakember távozását követelte. Az észak-londoni csapat az előző szezonban csak az ötödik helyen végzett a Premier League-ben, így a Wenger-érában 19 év után először fordult elő, hogy az Arsenal nem tudta kiharcolni a szereplést a Bajnokok Ligájában.

Wenger annyit tudott kozmetikázni a bizonyítványon, hogy az idény végén csapata legyőzte a bajnok Chelsea-t az FA Kupa-döntőben. Ezt követően a szurkolók biztosra vették a távozását, hiszen az szezon végén lejárt a szerződése, és stílszerű lett volna azzal a trófeával távoznia, amit rajta kívül senki nem nyert meg többször (hétszer) Angliában.

Azonban tavaly május végén igazi bombahír volt, hogy Arséne Wenger újabb kétéves szerződést írt alá az Arsenallal, így hiába a szurkolók követelése és a sportsajtó spekulációi, úgy tűnt, Wenger örökre az Arsenal edzője marad.

Az idei szezonban azonban nem sok minden változott. Az már ősszel eldőlt, hogy az észak-londoni csapatnak esélye sincs beleszólni a bajnoki címért folytatott harcba, majd januárban a másodosztályú Nottingham Forest már a legjobb 64 között elbúcsúztatta az FA Kupa küzdelmeitől. Márciusra biztossá vált, hogy az Arsenal a bajnoki szerepléssel nem fogja kiharcolni a Bajnokok Ligája indulást, így Wengernek megmaradt José Mourinho manchesteri példája, mindent feltett az Európa Liga-győzelemre.

Az Arsenal az egyenes kieséses szakaszt a svéd Östersunds kiejtésével kezdte, majd a Gennaro Gattuso vezette AC Milant búcsúztatta a nyolcaddöntőben. A legjobb nyolc között a CSZKA Moszkva elleni diadal következett, és a szurkolók már az Atlético Madrid elleni lyoni álomdöntőt vizionálták. Azonban csalódniuk kellett, ugyanis a döntő nagykövete, Éric Abidal összesorsolta az elődöntőben a sorozat két legjobb csapatát, így az Arsenalnak az Atlético Madridon keresztül kell kiharcolnia a finálét.

A szakértők szerint a párharcnak egyértelműen a Diego Simeone vezette Atlético Madrid az esélyese, amely az utóbbi nyolc évben kétszer is megnyerte az Európa Ligát, ráadásul még a BL-ben is elmenetelt kétszer a döntőig.

Nem tudhatjuk, mi állhat Arséne Wenger távozása mögött, de az biztos, hogy élete legfontosabb (és legnehezebb) párharca előtt áll, és a bejelentésével talán lapot kért 19-re.

Mert abban biztosak lehetünk, hogy a szezon hátralévő részében az Arsenal játékosai ki fogják tenni a szívüket a pályára, és ez döntő faktor lehet az Atlético ellen.

Na, de ennyit most Wengerről, hiszen távozása, aminek gondolatával sokan eljátszadoztak az elmúlt években, most valósággá vált. Sir Alex Ferguson 2013-as visszavonulása után lelép a színről a Premier League utolsó nagy klasszikusa, és már semmi sem lesz olyan, mint régen. Azonban az élet nem áll meg, mert Wenger helyére is le fog ülni valaki. Az Arsenal-szurkolók csak abban reménykednek, hogy csapatuk jobban fogja venni ezt az akadályt, mint a United, amely a mai napig Ferguson távozását nyögi, és a Mourinho féle antifocival teljesen eltűnt a klub egykori varázsa.

Nézzük, kik lehetnek Arséne Wenger utódjai. Az angol szaksajtó folyamatosan dobja be a neveket. Vannak köztük korábbi legendás Arsenal-játékosok, feltörekvő fiatal edzők, és persze néhány igazi nagyágyú is.

Dennis Bergkamp

Az Arsenal történetének egyik legjobb játékosa három bajnoki címet és négy FA Kupa-győzelmet szerzett a csapattal. Az edzői pályafutását 2008-ban kezdte egykori sikerei helyszínén, Amszterdamban. Dolgozott utánpótlástrénerként, majd a felnőtt csapatnál is szerepet vállalt másodedzőként.

Tavaly december óta nincs munkája, ugyanis az Ajax sikertelen őszi szezonja után Edwin van der Sar ügyvezető igazgató és Marc Overmars futballigazgató elbocsátotta Marcel Keizer vezetőedzőt, valamint két segédjét, Dennis Bergkampot és Hennie Spijkermant.

Mikel Arteta

A spanyol középpályás 2011 és 2016 között futballozott az Arsenalban. 150 mérkőzésen 16 gólig jutott, és Robin van Persie távozása után a csapatkapitányi karszalagot is megkapta Arséne Wengertől.

Az egykori karmesternek állítólag remek szeme van a játékhoz, ráadásul 2016-os visszavonulása óta Pep Guardiola segédedzőjeként dolgozik a Manchester Citynél, ami korántsem rossz ajánlólevél. Az angol fogadóirodák 25/1-hez adják a kinevezését.

Thierry Henry

Az Arsenal-szurkolók legszebb álma válna valóra, ha a klub és a Premier League történetének valaha volt legjobb futballistája menedzserként térne vissza egykori sikerei helyszínére. A négyszeres gólkirály 2015-ös visszavonulása után a Sky Sports televíziós csatorna szakértője lett, és az Arsenal utánpótláscsapatainál kezdett dolgozni.

2016-ban azonban távozott, ugyanis Wenger szerint a szakértői munkája miatt nem tudott teljes egészében az Arsenal U18-as csapatára koncentrálni, így választás elé állította. Henry így maradt a Sky Sportsnál, és mellette Roberto Martínez másodedzője lett a belga válogatott mellett. Az angol fogadóirodák 25/1-hez adják a kinevezését.

