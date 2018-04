Meghódította Indiát a négyszeres világbajnok magyar sportoló

Meghódította Indiát a négyszeres világbajnok freestyle-focista, Szász Kitti. Egy gumiabroncsgyártó felkérésére az indiai labdarúgó-Szuperligában szórakoztatta a szurkolókat másik két lány társaságában – három hónapon át.

Szász Kittiék harminc találkozó félidejében varázsoltak, 5-8 perces műsorukat táncosok egészítették ki, s mindezek mellett még forgatásokra is jártak.

„Hirtelen jött a felkérés, és jókor, mert épp valami hasonló kihívásra vágytam – mesélte a Blikknek a sportág első női világbajnoka. – Az adott területtől is függött a sikerünk, Újdelhiben például nem szeretik úgy a focit, ott nem fogadott bennünket nagy ováció, de Csennaiban és Kocsínban nagyon szerették a produkciónkat."

Habár hónapokat töltött Indiában, „turistáskodásra" nem sok ideje jutott.

„Szerencsére a fővárosban legalább alaposan szét tudtunk nézni a forgatások alatt, és Csennai tengerpartjára is eljutottam. Ezenkívül leginkább repülőterek, hotelok és stadionok között ingáztunk – mondta Szász Kitti. – Ha lementünk az utcára kicsit játszani, megbámultak minket a helyiek, de ez labda nélkül is gyakori volt. Óriási élmény volt ez a kaland, megismertük az ország kettős arcát is."

"Voltunk fényűző kerti partin, de többnyire azt láttuk, milyen sokan kéregetnek és élnek az utcán. Ilyenkor átértékeli az ember, hogy otthon miket él meg problémaként."