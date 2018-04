Három hónap után hazaengedték a kórházból Mészöly Kálmánt

Felépült súlyos gyomorfertőzéséből és végre hazatérhetett a több betegséggel is kezelt Mészöly Kálmán, a magyar labdarúgó-válogatott egykori legendás védője.

Mészöly Kálmán még január végén lett rosszul, otthonából a mentők vitték el agyvérzés gyanújával a Szent János Kórházba. Ott kiderült, hogy kétoldali bakteriális tüdőgyulladással küszködik, majd a Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinikán megállapították, koszorúér-szűkülete van, amelyet idővel műteni kell.

Ezután a térdízületében alakult ki gyulladás, s átkerült a Szent Ferenc Kórház rehabilitációs részlegére. Ott a katéterezés miatt a húgyúti fertőzést is le kellett küzdenie, az utóbbi időben pedig a gyomrával és bélrendszerével volt probléma, amelyet a Szent László Kórházban kezeltek – egy különleges, antibiotikum nélküli eljárással állították helyre a bélflóráját – foglalta össze a Blikk a korábbi válogatott labdarúgó kálváriáját.

Kisebbik fia, Mészöly Géza mesélte boldogan a lapnak, hogy édesapja nagy örömükre a hét végén hazatérhetett utóbbi intézményből.