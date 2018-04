Dühösek a diósgyőri szurkolók Bódog Tamás elküldése miatt

Hétfőn délelőtt a magyar élvonalbeli bajnokságban (NB I) szereplő Diósgyőr menesztette a vezetőedzőjét, Bódog Tamást. A klub közleménye szerint azért volt szükséges a váltás, mert a jelenlegi felállásban nem látjuk biztosítottnak a csapat élvonalbeli tagságának megtartását. A miskolci szurkolók többsége viszont ezzel nem ért egyet.

A DVTK a Facebook-oldalán tudatta a szurkolókkal a hírt, hogy a jövőben nem Bódog Tamás irányítja a csapatot. A bejegyzés alatt szinte kivétel nélkül olyan diósgyőri szurkolók írtak, akik dühösek a döntés miatt. A drukkerek többsége szerint a lehető legrosszabb döntés volt elküldeni Bódogot. A vélemények közül válogattunk a teljesség igénye nélkül.

„Ez aztán igen!!! Most lett egyértelmű, hogy nem csak a játékosok, de a klubvezetés is alkalmatlan bármilyen fejlődésre és sikerre."

„Megérdemeljük, hogy kiessünk Szivics után sikerült egy újabb normális edzőt elzavarni."

„Nem teszi majd zsebre se játékosunk, se a vezetőség, amit a nyitó meccsen tőlünk fognak kapni, remélem sokan gondoljuk még így ahogy én."

„Az egyetlen értelmes magyar edzőt is sikerült kicsinálnotok. Gratulálok, most már tényleg rajtunk röhög mindenki."

"Diósgyőr: az ország játékos-, és edzőtemetője. Vajon ki lesz a következő, aki ehhez az ámokfutáshoz a nevét adja?"

„Szégyenteljes döntés! Nem tetszett a primadonnáinknak a fegyelem, a futás, megbuktatták az utóbbi évtized legértelmesebb, elhivatottabb DVTK edzőjét, gratulálok nekik!"

„Már Szivics is azt pedzegette anno, hogy nem érdeke itt valakinek, hogy előrelépés legyen (annak gondolom ára van...). Be is akarta mutatni valami videóval, de aztán csak befogták a száját valahogy. Remélem Tamás nem fogja majd vissza magát, és elmondja, hogy mi zajlik Diósgyőrben."

„Undorító!!! Csak a vak nem látta, hogy a játékosok mit csináltak. Szégyenteljes vezetés és játékosok. Nagyon jó edzőt veszítettünk el a játékosok miatt, akiknek semmit nem jelent a Diósgyőr!"

„Nem mindig az edzőt kell elküldeni! A játékosoknak jár a taps. Szégyelljék magukat. Most már megnyugodhatnak a játékosok az autókat is biztos visszaadják."

„Tort ül a dilettantizmus, szégyellheti magát a menedzsment és a csapat, amiért ezt meg merte lépni. Labdaszedő banda."

„Gratulálok! Ezzel elintéztétek a másodosztályt. Az aranylábúak meg most megint verhetik majd a mellüket. Megint sikerült kicsinálni valakit."

„Itt csak Bódognak kellett volna maradnia, rajta kívül viszont MINDENKIT elzavarni."

„A játékosokkal van baj, nem az edzővel!!!"

„Ez volt a játékosok célja. Tipikus edzőbuktatás folyt a csapatnál."