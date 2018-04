A Fradi kihasználta a Vidi botlását, újra élen a zöld-fehérek

A labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójának záró mérkőzésén a Ferencváros 2-1-re legyőzte a Swietelsky Haladást, így Thomas Doll csapata ismét a tabella élére ugrott, mivel a Videoton egygólos vereséget szenvedett Pakson.

Thomas Doll csapata az előző fordulóban döntetlenre végzett a Paks ellen, így értékes pontokat vesztett a bajnoki versenyfutásban a Videotonnal szemben. A szombathelyiek korábban idegenben a legveszélytelenebb csapatnak számítottak, azonban a legutóbbi két meccsüket, a Diósgyőr és a Paks vendégeként is megnyerték, így kellő önbizalommal látogathattak a Groupama Arénába.

A Ferencváros már a mérkőzés elején letámadta a Haladást, a második percben meg is szerezhette volna a vezetést. A ghánai Joseph Paintsil megbolondította a teljes vendég védelmet, majd nyolc méterről lőtt, azonban Rózsa Dániel hárítani tudott.

A 7. percben a semmiből megszerezte a vezetést a Haladás. Rácz Barnabás ugratta ki David Williamst, az ausztrál támadó át akarta emelni Dibusz Dénest, a Fradi kapusa azonban belekapott a labdába. Balszerencséjére viszont visszapattant Williams elé, akinek csak az üres kapuba kellett fejelnie (1-0).

A 13. percben egyenlíthetett volna a Ferencváros. Egy jobboldali beadásra Böde Dániel érkezett a rövid oldalon, éles szögből kapura fejelt, de Rózsa tökéletesen zárta a sarkot, és szögletre mentett. A 19. percben a góllövőlista éllovasa, Varga Roland tüzelt 12 méterről, de ezúttal is Rózsa volt a végállomás. A 25. percben ismét Böde Dániel volt a főszereplő. Varga Roland kiugratása után a magyar válogatott csatár egy az egyben vezette a labdát Rózsára, azonban 11 méterről a kapu mellé lőtt.

A 38. percben góllá érett a ferencvárosi mezőnyfölény. Böde ugratta ki a leshatáron Paintsilt, aki begyalogolt a kapuig, majd Rózsa Dániel lába között a kapuba lőtt (1-1).

A lefújás előtt a Fradi kis híján átvette a vezetést. Az uruguayi Fernando Gorriarán remek cselsorozattal betört a tizenhatoson belülre, visszapasszolt Varga Rolandnak, aki 13 méterről, elemi erővel lőtt pár centivel a jobb kapufa mellé.

A második félidő rögtön Fradi helyzettel kezdődött. Lovrencsics Gergő jobboldali beadása a gólszerző Paintsil elé került, aki egy pattanás után kapura lőtt, azonban a kivetődő Rózsában ezúttal is elakadt a labda. Két perccel később a macedón Sztefan Szpirovszki lőtt 18 méterről, de a Haladás kapusa ismét hárított.

A folytatásban is Thomas Doll csapata maradt támadásban, míg a Haladás kontrákra rendezkedett be. A 67. percben átvehette volna a vezetést a Fradi. Varga Roland futott el a jobboldalon, középre passzolt Böde Dánielnek, aki megtartotta a labdát, majd lekészítette a balján érkező Amadou Moutarinak, aki 14 méterről, senkitől sem zavartatva méterekkel fölé lőtt. Egy perccel később azonban már semmi sem mentette meg a Haladást. Varga jobboldali szögletére Otigba Kenneth robban be, a fejese a bal kapufán csattant, a kipattanóra azonban a szlovén Miha Blazic érkezett és közelről a hálóba kotorta a labdát (2-1).

Az utolsó húsz percben a Ferencváros taktikusan futballozott, nem rohant fejetlenül előre. Thomas Doll csapat továbbra is érvényesítette mezőnyfölényét, így a Haladásnak nem sok esélye volt eljutni a Fradi kapujáig. A 85. percben a csereként érkező Lovrencsics Balázs még növelhette volna a fővárosi csapat előnyét, de egy hajszállal lemaradt Amadou Moutari kapu előtt keresztbe lőtt labdájáról.

Győzelmével a Ferencváros egy ponttal megelőzte a forduló előtt még éllovas Videoton, míg a Haladás továbbra is a 8. helyen áll a tabellán.