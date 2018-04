Meghalt a rádiós Körkapcsolás alapító tagja

Rövid, súlyos betegség után 80 éves korában meghalt Takáts Árpád, a Magyar Rádió Körkapcsolásának egyik alapító tagja. Takáts Árpád hosszú évtizedeken keresztül közvetített Győrből, de riporterként megfordult a szombathelyi, a soproni és a tatabányai pályákon is. Júliusban lett volna 80 éves.

1963 nyarán Takáts Árpád Lillafüredre utazott nászútra. A már akkor rádiósként dolgozó Takáts Roska MIklóssal, a Rádió sportosztályának vezetőjével kiment egy DVTK-Komló NB I-es bajnokira. Itt látták meg azt, hogy a helyi rádióban Horváth Kálmán a pálya széléről közvetítette a meccset. Takáts és Roska agyában egyszerre fogant meg a gondolat: mi lenne, ha az NB I csapatainak valamennyi mérkőzéséről egyidőben lenne közvetítés - úgy, ahogy azt az olaszok csinálták.

A gondolatot tett követte, hamarosan elindult a rádióban a Körkapcsolás. Az alapító tagok között ott volt a miskolci Horváth Kálmán, a pécsi Kovács Imre, a győri Takáts Árpád, valamint Novotny Zoltán és Szűcs Ferenc is.

Innentől kezdve Takáts Árpád állandó szereplője lett a műsornak. A legtöbbször a Rába ETO mérkőzéseit közvetítette, de a Haladás és a Tatabánya stadionjában is gyakran megfordult. 1969 október elsején ő közvetítette a Lausanne-ETO (1-2) Európai Vásárvárosok Kupája mérkőzést Svájcból, majd 1975. szeptember 30-án a La Valetta-Haladás KEK-mérkőzést Máltáról. Az NB I-ben ott volt, amikor az ETO Verebes József irányítása alatt kétszer is bajnokságot nyert - olyan meccsekről számolhatott be, mint az Ózd felett aratott 9-2-es győzelem. Az 1974-es NSZK-ban rendezett labdarúgó-világbajnokságon hét mérkőzésről tudósíthatta a Magyar Rádiót.

Rádiós pályafutása végén Elmondom hát mindenkinek - életem és a sport című könyvében összegezte élményeit, szakmai életét. Haláláig a Győr melleti Tényőn az idén meghalt legendás játékvezető, Palotai Károly szomszédságában lakott.