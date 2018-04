A Real megcsinálta azt, amit a kupában kellett volna

A Real Madrid tartalékos összeállítással is 2–1-re nyert a Leganés ellen a spanyol bajnokság 35. fordulójában.

Bale-t, Benzemát és Casemirót leszámítva Zidane egyetlen kulcsjátékosát sem nevezte a kezdőbe a Bayern München elleni BL-visszavágó előtt. Annak ellenére sem, hogy három hónapja pont a Leganés búcsúztatta a Realt a spanyol kupából.

Most nem volt gond, a felforgatott kezdő is győzni tudott, még ha a vártnál nehezebben is. Az első félidőben 2–0 volt az eredmény, a gólokat Bale és Mayoral lőtte.

És nem, Bale gólja nem volt les:

A Leganés nem mutatott túl sok ellenállást, egy Amrabat kapufát leszámítva nem volt igazán komoly esélye a gólszerzésre.

A második félidőben aztán nagyot fordult a világ. A Real már nem erőltette az újabb gólt, a Leganés viszont többször célba vette Casilla kapuját, és a bátor foci a 66. percben eredménnyel párosult: Amrabat beadásából Brasanac szépített.

A góltól csak még inkább vérszemet kapott a Leganés, az utolsó negyedórában volt helyzete El Zharnak és a csereként beállt Beauvue-nak is, de az egyenlítés nem jött össze. Maradt tehát a tisztes helytállás.

