A Rangers legyőzésével lett bajnok a Celtic

A Celtic hazai pályán 5-0-ra megnyerte a Rangers elleni városi rangadót (Old Firm), ezzel vasárnap bebiztosította sorozatban hetedik bajnoki címét a skót élvonalban.

A címvédő a francia Odsonne Edouard duplájával és James Forrest góljával a szünetben 3-0-ra vezetett, majd a második félidő elején az ausztrál Tom Rogic, valamint Callum McGregor is betalált.

A bajnokságból még három forduló van hátra, de a Celtic előnye már behozhatatlan. Ez a klub 49. bajnoki címe, sorozatban pedig a hetedik.

A csapat továbbra is a történelmi dupla triplázásra hajt: az előző idényben a bajnoki cím mellett a skót FA-kupát, illetve a Ligakupát is megnyerte, sőt utóbbit már a mostani szezonban is megszerezte.

Az FA-kupa döntőjét május 19-én játsszák, az ellenfél a Motherwell lesz.