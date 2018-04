Wenger egyhónapos pihenőt rendelt el magának

Arsene Wenger, az Arsenal francia menedzsere könnyen lehet, hogy vasárnap délután utolsó alkalommal vezethet csapatot az Old Traffordon a Manchester United ellen. Az ellen a csapat ellen, amely 2002-ben megkereste, de nem tehette meg az Arsenallal, hogy elfogadja a United hívását.

Arsene Wenger a meccs felvezetésében azt is elmondta, még semmit nem tud a hogyan továbbról, csak annyi biztos, hogy szezon végén távozik az Arsenaltól.

Ezzel 22 éves periódus ér véget az Arsenal és Wenger kapcsolatában, de arról még ő sem tud, mit hoz majd a jövő számára.

„Őszintén nem tudom, mi lesz majd. Kicsit össze vagyok most zavarodva, az biztos, hogy most tartok majd öt vagy hat hét szünetet a bajnokság végén, aztán döntök. Kicsit megpróbálom kívülről szemlélni a dolgokat és objektív döntést hozni. Aztán eldöntöm, hol folytatom majd. 1200 meccs nem múlik el nyomtalanul, az Arsenal az életem része, talán annál is több" – mondta Wenger a United elleni bajnoki előtt.