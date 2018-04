David Villa fantasztikus mérföldkőhöz érkezett

A spanyol David Villa ötödikként bekerült a 400 gólnál tartó aktív labdarúgók táborába.

A New York City FC 36 éves csatára vasárnap kétszer is eredményes volt a Dallas 3-1-es legyőzésekor az észak-amerikai ligában (MLS), megszerezve pályafutása 400. és 401. találatát. A jelenlegi mezőnyben rajta kívül csak Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic és Luis Suárez büszkélkedhet ennyi góllal.A nemzeti csapatban 98-szor szerepelt Villa 59 találattal vezeti a spanyol válogatott örökranglistáját. A Valenciában és a Barcelonában is megfordult támadó 2014-ben szerződött az MLS-be