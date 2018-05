Sorozatban harmadszor jutott BL-döntőbe a Real Madrid

A Real Madrid hazai pályán csak 2–2-es döntetlent játszott a Bayern Münchennel, de 4–3-as összesítéssel így is bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. Sorozatban harmadszor. Benzema duplázott, Ulreich isten tudja mit csinált, James elnézést kért a góljáért.

Az első meccsnek két tanulsága volt: 1) nem sebezhetetlen a Real, 2) a focit gólra játsszák. A Bayern az első perctől az utolsóig jobb volt, de gólokat a Real lőtt.

Bizakodhattak tehát a németek, akik egy éve már megmutatták, hogy tudnak nyerni a Bernabéuban. Akkor ledolgozták az otthon összeszedett 2–1-es hátrányt, igaz, a hosszabbításban aztán simán kikaptak – köszönhetően Kassainak.

Heynckes dolgát nehezítette, hogy Neuer és Vidal után Robben és Boateng is megsérült. A Bayernnél ez kavart be a kezdő összeállításába, a Realnál Zidane. Casemiro és Isco is kimaradt a csapatból, a sérült Carvajal helyett pedig az a Vázquez került be a jobbhátvéd posztra, aki az első meccs második félidejében egész jól megoldotta Ribéry semlegesítését. Most nem annyira.

TEAM NEWS:



- Lucas Vázquez starts at right-back for Real Madrid

- Kovačić preferred to Casemiro in midfield

- Asensio & Benzema join Ronaldo in attack#UCLpic.twitter.com/YG7ZwrBJHN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2018

Minden onnan folytatódott, ahol múlt szerdán Münchenben abbamaradt. A Bayernt csak akkor nem láttuk a Real tizenhatosánál, amikor épp oda tartott. Mert hogy megint a németek játszottak jobban, amire csak rátett egy lapáttal, hogy Kimmich már a harmadik percben megszerezte a vezetést.

A Real azonban nem az a csapat, amelyet könnyen zavarba hozna egy bekapott gól, még akkor sem, ha amúgy önmagához képest gyengén futballozik. A 11. percben már 1–1 volt az eredmény. Benzema fejelt gólt.

A Bayern az egyenlítés után is maradt támadásban, és bizony nem sok kellett volna, hogy megrúgja a másodikat. Egész pontosan három méter és egy kis gólérzékenység. Jamesből ez most hiányzott, kihagyta a kihagyhatatlant, de rögtön az eset után Gary Lineker tisztázta a dolgot Twitteren. A Realtól kikölcsönzött támadónak van egy olyan záradék a szerződésében, amely szerint nem lőhet gólt a madridiaknak.

James loan contract: clause 4c you will not score against Real Madrid. — Gary Lineker (@GaryLineker) May 1, 2018

És ha már párhuzamot vontunk az első meccsel, akkor most újra megtesszük. A második félidő elején ugyanis Ulreich hibázott akkorát (vagy nagyobbat), mint amekkorát Rafinha Münchenben. A kapus elrúgott a labda mellett egy hazaadásnál, így Benzemának már csak az üres kapuba kellett passzolnia.

Ezután Ronaldo is gólt szerezhetett volna, de közelről csúnyán fölé lőtt.

A 63. percben James rácáfolt Linekerre. Az első lövését blokkolták, a másodikat nem, 2–2, maradt fél órája a Bayernnek. Amiből tényleg mindent kihozott, csak a legfontosabbat nem: az újabb gólt. A helyzetei megvoltak, de vagy egy védő nyúlt közbe, vagy Navas védett óriásit. Aki az utolsó pillanatokban Lewandowski elől kapta le a labdát – a lengyel csatár pont a kapuval szemben állt.

Valahogy így:

Real Madrid cling on pic.twitter.com/2JtS9o31gW — B/R Football (@brfootball) May 1, 2018

A két meccs alapján a Bayern többet érdemelt volna, de olyan buta egyéni hibák, mint amilyeneket Rafinha és Ulreich elkövetett, nem férnek bele egy BL-elődöntőben. Egy Real ellen pláne nem. Még egy ilyen Real ellen sem.

Zidane-ék sorozatban harmadszor lesznek ott a BL-döntőben. Hogy sorozatban harmadszor is megnyerik-e, az a Román vagy a Liverpoolon múlik.

