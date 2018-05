Drámai végjáték, Gera Zoltán egykori csapata még bennmaradhat a PL-ben

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 37. fordulójában a West Bromwich Albion drámai végjáték után tudta legyőzni a Tottenham Hotspur csapatát (1-0), így Gera Zoltán egykori klubjának még maradt matematikai esélye a bennmaradásra.

A West Bromwich Albion abban a tudatban lépett pályára a Tottenham ellen, csak abban az esetben marad esélye a bennmaradásra, ha legyőzi a jobb erőkből álló riválisát.

A Tottenham elképesztő labdabirtoklási fölényben játszott, ráadásul sokkal veszélyesebben is játszott, mint a West Brom, de Harry Kane és a csapattársai ezúttal nem tudtak betalálni. Sokáig űgy tűnt, hogy a a hazai együttes sem, akkor pedig Gera Zoltán egykori klubja is búcsúzott volna az élvonaltól, ám a 94. percben Jake Livermore gyötörte be a labdát a vendég kapuba, így tovább él a WBA bennmaradási reménye.

Tíz év után búcsúzik a Premier League-től a Stoke City A Crystal Palace elleni hazai vereség már nem fért bele Paul Lambert csapatának.

A Swansea City sorozatban hetedik meccsén sem tudott nyerni, ezúttal a Bournemouth otthonában szenvedett vereséget, és került nehéz helyzetbe. Az ugyancsak a kiesés ellen menekülő West Ham fellélegezhet a Leicester elleni idegenbeli sikere után, míg a középcsapatok csatáján a Watford a kihagyott tizenegyese ellenére is legyőzte a Newcastle-t.

Premier League, 37. forduló

Bournemouth-Swansea City 1-0 (1-0)

Leicester-West Ham United 0-2 (0-1)

Watford-Newcastle United 2-1 (2-0)

West Bromwich Albion -Tottenham 1-0 (0-0)

A Premier League tabellája: