Szomorú stadionavató Diósgyőrben, a Vasas is roppant nehéz helyzetben

Csaknem 13 ezer néző tekintette meg a szombaton átadott DVTK-stadionban a Diósgyőr-Mezőkövesd NB I-es labdarúgó-mérkőzést, amely 0-1-re végződött, így a Diósgyőr nem lélegezhet fel. A Kövesd óriási győzelme még sokat jelenthet a borsodi csapatnak. A Vasas és a Balmazújváros is roppant nehéz helyzetben van. Előbbi Újpesten kapott ki a Pakstól, utóbbi 1-1-es döntetlent ért el az Újpest ellen. A Debrecen ismét bejelentkezett a bronzéremre, mert a Loki Kispesten győzte le a Honvédot, míg a Haladás magabiztosan nyert a Puskás Akadémia ellen.

Az NB I 29. fordulójának eredményei:

DVTK-Mezőkövesd 0-1

Haladás-Puskás Akadémia 3-2

Balmazújváros-Újpest 1-1

Vasas-Paks 0-1

Honvéd-Debrecen 1-3

DVTK-Mezőkövesd 0-1 (0-0)

Diósgyőrben csaknem teltháznyi közönség (12.753 néző) gyűlt össze a Mezőkövesd elleni stadionavatóra. Mindkét csapat a kiesés ellen küzd, így számukra létfontosságú lett volna a győzelem. Ennek ellenére a DVTK az első félidőben egyáltalán nem esett neki a Mezőkövesdnek. A vendégcsapat több ígéretes lehetőségét lesállás előzte meg. A 35. percben Joannidisz nyolc méterről a kapufára fejelt, ez volt az első félidő legnagyobb helyzete. A szünetben 0-0 volt az állás.

A második félidő elején legfeljebb az okozott némi izgalmat, hogy a DVTK-szurkolók meggyújtották a görögtüzeket, emiatt rózsaszín köd lepte el a pályát. A játék továbbra is nélkülözte az izgalmakat, a két csapat túlságosan óvatosan focizott.

A második félidőben a türelmetlen közönség egyre többször adott hangot elégedetlenségének. A 67. percben a Mezőkövesd nagy helyzetet hagyott ki. Koszta Márk, aki hat perccel korábban is jó lövést engedett el, most is próbára tette a DVTK kapusát, Antalt. A 76. percben megint Koszta villant, de Antal ismét a helyén volt.

A 88. percben jött a váratlan fordulat. A mezőkövesdi Drazics Koszta labdájával kilépett a leshatárról, lesről szó sem lehetett, majd Antal mellett a hálóba lőtt. A Kövesd ezzel a góllal megnyerte a meccset, a DVTK pedig roppant nehéz helyzetbe sodródott. A DVTK ugyan a tizedik helyen áll, de ebből nagyon könnyen kiesés lehet. Tízezer néző a menesztett Bódog Tamás nevét skandálta.

Budapest Honvéd-Debrecen 1-3 (1-2)

A hajdúságiak három nyeretlen meccs után győztek ismét, míg a kispestiek három veretlen találkozót követően kaptak ki újra. Negyedóra elteltével a DVSC már 2-0-ra vezetett idegenben. Az 1000 néző előtt lejátszott találkozón Kassai Viktor játékvezető a Honvéd játékosát, Baráth Botondot a 90. percben kiállította. A Debrecen ezzel a győzelemmel ismét bejelentkezett a bronzéremre.

Vasas-Paks 0-1 (0-0)

A mérkőzés egyetlen gólját a paksi Hahn János lőtte a 75. percben. Sikerével a tolnai együttes továbbra is versenyben van az Európa Liga-selejtezőt jelentő harmadik helyezésért, a Vasas viszont ismét kieső helyre került a tabellán. A fővárosiak négy forduló óta nyeretlenek pályaválasztóként, a tolnaiaknak pedig ez volt sorozatban a negyedik veretlen meccsük idegenben.

Haladás-Puskás Akadémia 3-2 (1-1)

A szombathelyi együttes továbbra is veretlen új stadionjában, a felcsúti együttesnek viszont megszakadt a jó sorozata, a 23. forduló óta most először kapott ki. A meccset 4133 néző látta. A Puskás csapatából Henty hiába lőtt két gólt, ez is kevés volt a Szombathely ellen.

Balmazújváros-Újpest 1-1 (1-0)

A balmazújvárosi Andric már a 2. percben megszerezte a vezetést a kiesés ellen küzdő hazai csapatnak. Az Újpest a második félidőben Litauszki révén egyenlített. A döntetlen egyik csapatnak sem jó, a Balmazújváros továbbra is az utolsó helyen áll.A két csapat szerdán a Magyar Kupa elődöntőjének visszavágóján is találkozik egymással, a mostani eredmény ismétlése a lila-fehérek továbbjutását eredményezné, mivel az első meccset 2-1-re nyerték.