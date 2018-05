Georges Leekens cáfolja, hogy politikusnak állna

Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott belga szövetségi kapitánya a szövetség hivatalos oldalán adott rövid interjúban egyrészt cáfolta, hogy politikai pályára lépne, másrészt pedig elmondta a véleményét Nikolics Nemanja döntéséről, miszerint a csatár nem szeretne többet a magyar válogatottban szerepelni.

Szombaton több belga lapban is megjelent, hogy Georges Leekens rajthoz áll a belgiumi önkormányzati választásokon, hogy bekerüljön Oostkamp város képviselőtestületébe.

Georges Leekens önkormányzati képviselő szeretne lenni A magyar szövetségi kapitány indul a belga önkormányzati választásokon.

A belga kapitány most a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hivatlos honlapjának adott rövid interjúban cáfolta a sajtóban megjelent híreket. Mint elmondta eddig sem voltak és a jövőben sem lesznek politikai ambíciói.

Semmilyen politikai szerepet nem kívántam vállalni a múltban sem, és ezen a jövőben sem szeretnék változtatni, így semmiféle pozíciót nem vállalok Oostkampban. Mindössze a helyi közösséget szeretném távolról támogatni. Már csak azért sem kívánok semmilyen szerepet vállalni, mert Budapesten élek, és továbbra is minden energiámmal a magyar válogatottnál rám váró feladatokra akarok koncentrálni. Jelenleg ez a legfontosabb számomra" – mondta a kapitány.

Ha már alkalma adódott, akkor a válogatottságot a héten lemondó Nikolics Nemanja döntéséről is véleményt nyilvánított, hangsúlyozva, megérti és elfogadja az észak-amerikai bajnokságban (MLS) szereplő Chicago Fire-ben játszó csatár döntését.