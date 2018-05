Négy gólt és szórakoztató játékot hozott a tét nélküli Barca-Real

A spanyol bajnokság 36. fordulójának rangadóján a Barcelona egy félidőt emberhátrányban focizva 2-2-es döntetlent játszott a Real Madriddal. Ronaldo gólt rúgott, de megsérült - valószínűleg nem komoly. Messi is betalált, Bale válaszolt rá, Marcelo nem kapott meg egy jogos tizenegyest.

A spanyol futball csúcsmeccsének ezúttal tényleg nem volt tétje a presztízsen kívül. Nem múlt rajta bajnoki cím, BL-hely, továbbjutás, kupa, semmi. A legérdekesebb beszédtémát is az adta, hogy a Real sorfalat áll-e a Barcának, vagy nem. Nem állt végül. De, ahogy a madridi AS vasárnapi száma is írta: A Clásicó az Clásicó.

A Barca szempontjából két dolog miatt volt fontos a meccs: 1) hogy megőrizze bajnoki veretlenségét 2) győztes Clásicóval búcsúztassa Iniestát - ebből csak az egyik teljesült.

Egyik oldalon sem volt meglepetés a kezdőben, Valverde és Zidane is a lehető legerősebb csapatot küldte pályára. A Realból sérülés miatt hiányzott Carvajal, őt Nacho pótolta.

A kezdők:

Amióta véget ért a Guardiola-Mourinho korszak, rossz Clásicót nem láttunk. Szerencsére ez sem volt kivétel.

A Barca rögtön az első valamire való támadásából megszerezte a vezetést: Roberto ugrott ki üresen a szélen, a beadását pedig Suárez lőtte egyből a kapuba.

Szinte még ünnepelni sem volt idő, Ronaldo máris egyenlített: Ronaldo, Kroos, Benzema, Ronaldo volt a labda útja. A Real innentől jött bele igazán, a portugál több gólt is szerezhetett volna, de vagy a kapu mellé lőtt, vagy Ter Stegen védett óriásit.

Igazi tét lehet, hogy nem volt, de balhé az igen. A 45 perc alatt a bíró öt sárgát is kiosztott (Messi és Suárez is kapott), majd a Marcelo-Roberto lökdösődésből a spanyol jött ki rosszabbul, akit a félidő végén azonnali pirossal kiállított.

A Barca tehát tíz emberrel folytatta a szünet után, a Real viszont Ronaldo nélkül, aki a góljánál szedett össze egy kisebb sérülést. Zidane valószínűleg nem akart kockáztatni, ezért kapta le. A helyére Asensio állt be.

Az emberhátránytól nem jött zavarba a Barca. Messi úgyis kettőt ér - lehetett mondani az 52. percben, amikor Suárez passzából ismét előnyhöz juttatta a katalánokat.

Később Messi akár el is dönthette volna a meccset, de az egész szezonban parédsan védő Navas megfogta a lövését. Két perccel később megbosszulta magát a kihagyott helyzet: Asensio passza után Bale bombázott a kapuba.

A bíró nem igazán tudta kézben tartani a meccset, és ezt csak megerősítette az az eset, amikor Marcelóval szemben szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, de ő nem fújt semmit.

Az utolsó tíz percben főleg Messinek voltak lehetőségi, de Navas minden lövését fogta.

A döntetlennel maradt minden a régiben: a Barca még mindig veretlen, a Real továbbra is harmadik - három ponttal és egy meccsel lemaradva az Atlético mögött.

Összefoglaló ITT.