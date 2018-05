Az amerikai focibajnokság, az MLS szombati játéknapján Sallói Dániel csapata, a Sporting Kansas City a magyar játékos góljával 1-0-ra nyert a Colorado Rapids ellen.

Sallói a 16. percben egy kapufáról kipattanó labdát vágott a léc alá, az amerikai válogatott kapus, Tim Howard tehetetlenül nézte az esetet. Sallói Dánielnek ez volt a második gólja ebben a bajnokságban, végül pedig három pontot ért a találata.

Nikolics Nemanja csapata, a Chicago Fire hazai pályán kapott ki az Atlanta csapatától, Nikolics végig a pályán volt. Németh Krisztián a New Englandben csereként állt be, de az ő csapata is kikapott, 4-2-re Montrealban

