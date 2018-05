Botlott a Napoli, már csak matematikai esélye maradt a bajnoki címre

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 36. fordulójának vasárnapi játéknapján a Napoli nem bírt hazai pályán a Torinóval (2-2), így már csak matematikai esélye maradt a bajnoki címre. Botlott a BL-helyekért küzdő Lazio is, a Spal és a Chievo nagy lépést tett a bennmaradás felé.

A Napoli abban a tudatban fogadta a Torinót, hogy ha kikapna, két fordulóval a vége előtt a Juventussal szemben behozhatatlanná válna a hátránya a tabellán, így elúszna az esélye a bajnoki címre.

Ennek megfelelően be is kezdett a Napoli, többet birtokolta a labdát, és a helyzetek számában is a Torino fölé nőtt. A 25. percben a nyomásnak hatalmas védelmi hiba után meg is lett az eredménye Dries Mertens góljával. A hazai drukkerek joggal bíztak benne, hogy innen már sétagalopp lesz a folytatás.

Ám a második félidőből még csak tíz perc telt el, amikor Daniele Baselli megpattanó lövése ellen tehetetlen volt Pepe Reina. A Napolit megfogta a kapott gól, bár a játék nem volt gördülékeny, ment előre becsülettel a hazai csapat. A 71. percben az akarás góllá érett, ki más, mint Marek Hamsík volt eredményes. Ám a slusszpoén még hátra volt, ugyanis a 83. percben Lorenzo De Silvestri fejese egyenlítést ért a Torinónak.

A 2-2-es végeredmény pedig azt jelenti, hogy a Napoli pontszámban már csak beérheti a Juventust, de a torinói riválisnak sokkal jobb a gólaránya – az egymás elleni eredmény ugyanolyan –, egészen pontosan 16 találattal. Az pedig nehezen elképzelhető, hogy ezt ledolgozza a Napoli a hátralévő két fordulóban.

Az Inter udinei sikere (0-4) után a Lazio számára is fontos volt a siker, hogy a BL-helyekért folytatott küzdelemben megőrizze a négypontos előnyét. Ez végül nem sikerült, mivel Musa Barrow korai góljára csak Felipe Caicedo tudott válaszolni a 24. percben. Bár a hátralévő időben mindkét oldalon temérdek nagy helyzet adódott, újabb gól már nem esett, így két pontra olvadt a római csapat előnye a milánói riválisával szemben.

Egy sima négyest gurított az Inter az Udinese otthonában Icardi már 28 bajnoki gólnál jár.

A középmezőnyben a Fiorentina ötgólos meccsen nyert a Genoa ellen, amelyből két játékost is kiállítottak, ami pedig a hátsó régiót illeti, a kiesés elkerüléséért folytatott harcban a Chievo és Spal tett óriási lépést. Előbbi a közvetlen rivális Crotonét győzte le, míg utóbbi a már kieső Benevento ellen gyűjtötte be a három pontot.

Serie A, 36. forduló

Chievo-Crotone 2-1 (1-0)

Genoa-Fiorentina 2-3 (0-1)

Lazio-Atalanta 1-1 (1-1)

Napoli-Torino 2-2 (1-0)

Spal-Benevento 2-0 (1-0)

A Serie A tabellája: