Továbbra sincs új információ a Manchester United korábbi legendás edzőjének, Sir Alex Fergusonnak az állapotáról. A 76 éves szakember hogylétével kapcsolatban az őt kezelő kórház egyelőre nem adott ki újabb közleményt.

A Manchester United viszont igen, amelyből kiderül, mennyien drukkolnak a skót trénernek, rengetegen kívántak neki jobbulást. Többek között a két legnagyobb labdarúgó-szövetség, a FIFA és az UEFA is üzent a mesternek, de szinte kivétel nélkül az összes angol klub is, beleértve a United legnagyobb riválisait, a Manchester City-t és az Arsenalt is.

Sir Alex Fergusonon szombaton hajtottak végre életmentő műtétet, miután a hírek szerint agyvérzést kapott. Egy angol neurológus szerint a beavatkozásra azért volt szükség, mert anélkül ilyen esetekben a kialakult vérrög roncsolhatja a szöveteket és így hosszabb távú szövődmények és maradandó agykárosodás is kialakulhat.