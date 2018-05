32 éves mérnök építette újjá Németország egyik legnagyobb futballklubját

A Schalke évekig kínlódott a német bajnokságban. Új szezon, új edző, új remény állandó körforgásban. 2017 nyarán aztán, a 29 éves Julian Nagelsmann és a Hoffenheim sikereit látva, a tapasztalat nélküli, szintén szemtelenül fiatal Domenico Tedesco kezébe adták az irányítást, aki már a belépőjével kihúzta a gyufát a szurkolóknál. A szezon végére azonban be kellett látniuk, hogy Tedesco mindvégig tudta, mit csinál. Már biztos, hogy a Schalke a második helyen végez (megelőzve a nagy rivális Dortmundot), így négy év után visszatér a Bajnokok Ligájába.

Többféle módon lehet valakiből edző. Például úgy, hogy profi játékoskarrier áll mögötte, és a neve, szakmai tudása miatt zokszó nélkül megkap bármilyen állást (pl. Zinédine Zidane). Van a másik véglet, amikor nem elég tehetséges az illető, vagy súlyos sérülést szenved, így már nagyon fiatalon az edzősködés felé terelődik (pl. José Mourinho). És lehet valaki úgy, hogy mérnöki diplomája van, öt nyelven beszél, a Mercedesnél dolgozik, és saját erőforrásból teremti elő az edzőképzéshez szükséges pénzt. A 32 éves, német-olasz Domenico Tedesco ez utóbbiba tartozik.

Kivágta a klublegendát

Képzeljük el, hogy 15 éve ugyanannál a klubnál vagyunk. Megnyertük a német kupát és a szuperkupát, kétszer voltunk bajnoki másodikak, 2014-ben pedig úgy lettünk világbajnokok, hogy az összes meccset végigjátszottuk. Erre beállítegy tőlünk két évvel idősebb fickó, aki egy három hónapos másodosztályú kalandon kívül csak utánpótlásszinten tud eredményt felmutatni,és azt mondja, nincs garancia arra, hogy játszani fogunk. „Ugyanúgy meg kell küzdened a helyedért, mint mindenki másnak". Picit megalázó, nem? Ha úgy gondoljuk, hogy nem, akkor kérdezzük meg Benedikt Höwedest, vele ugyanis pontosan ez történt 2017 nyarán, amikor Tedesco rárúgta az ajtót a Schalkéra.

Egy másik sikersztori: Nagelsmann és a Hoffenheim találkozása Amikor a Hoffenheim bejelentette, hogy az U19-es csapatnál rendkívül sikeresen dolgozó, országos bajnoki címet szerző Julian Nagelsmann lesz az új edző, még a helyi Rhein-Neckar Zeitung is marketingfogásnak nevezte a döntést. Nagelsmann eredetileg a 2015/2016-os szezon végén került volna a csapathoz, de Huub Stevens egészségügyi problémái miatt már 2016 februárjában elkezdett dolgozni a válságban lévő és kiesés elől menekülő csapatnál. Első lépésként a Bundesligában tartotta őket. Frank Wormuth, a német edzőképzés vezetője szerint minden edzőnek nagy szüksége van a szociális és pszichológiai kompetenciákra a szakmai tudás mellett. A legmagasabb szintű edzőképzésen 2016-ban végzett Nagelsmann úgy véli, munkája hetven százalékában ezekre van szüksége. A fiatal tréner vezéralakja lett a német edzők új generációjának, akik többnyire nagyon fiatalok, korán elkezdtek szakvezetőnek tanulni, és belső előléptetéssel kerültek pozíciójukba – egyre több csapat nyúl ehhez a megoldáshoz az eddigi sikereket látva.

Höwedest a 35 éves Naldóval pótolta, a 2011/2012-es szezonban Bundesliga-gólkirály Klaas-Jan Huntelaart pedig a másodosztályú Nürnbergből igazolt Guido Burgstallerrel.A Schalke-szurkolók fogták a fejüket, pláne, hogy az első hat bajnokijából hármat is elveszített a csapat.Ugyanolyan kínlódás lesz a szezon, mint az utóbbi években – gondolhatták. Németország harmadik legnagyobb klubja egy 5., egy 6. és egy 10. helyet tudott felmutatni az elmúlt három évben.

Aki viszont dolgozott már Tedescóval, nem tudott nem elismerően beszélni róla. Az Erzgebirge Aue csatára, Dimitrij Nazarov az aprólékosságát emelte ki, a klub elnöke szerint pedig Tedesco segített nekik abban, hogy érett klubbá váljanak – a fiatal edzőaz első öt meccsén 13 pontot szerzett az Aue-val, amely így a szezon végén bent maradt a másodosztályban.

Figyelj és tanulj

A szezon végére még a legkritikusabbak is belátták, hogy Tedesco tudja, mit csinál. Akármi is történik az utolsó fordulóban, a Schalke biztosan második lesz, és így négy év után visszajut a Bajnokok Ligájába.

Naldo a védelem vezére lett, és hét gólja van, Burgstaller pedig tízzel házi gólkirály. „Van egy istenadta tehetsége – mondja róla Ralf Fahrmann kapus. – Érthetően és világosan fogalmaz. Mindig képes meggyőzni az igazáról."Ő az az edző, akinek a futball iránti szenvedélye a többieket is magával ragadja.Mert hát, könnyű olyasvalakit hallgatni és követni, aki tudja, hogy miről beszél. A 20 éves marokkói Amine Harit szerint a Dortmund elleni, őszi Ruhr-vidéki derbi félidejében is egy érzelmes beszédet tartott nekik Tedesco. 4–0 volt ekkor az eredmény a Dortmundnak. A vége 4–4 lett.

Szenvedély és érzelem. Ez a két szó jellemzi a legjobban Tedesco Schalkéját. Mert mi történt? Nyáron belépett az ajtón, szétnézett, és látta, hogyez nem az a hely, ahol csillogás van és kimagasló egyéni teljesítmények, amelyek meccseket döntenek el.Megtette a szükséges lépéseket (még ha ezek nagyon durván szembe is mentek a klub értékeivel), majd összetartó csapattá gyúrta a Schalkét, amelyben lehet, hogy egy 35 éves leszázalékolt brazil irányítja a védelmet, és egy olyan csatár rugdossa a gólokat, aki nevében meg sem közelíti az elődöt, de mindez csak Tedesco képességeit igazolja. „Ezt a képességét pedig Istentől kapta" – mondja Fahrmann.

A legnagyobb rivális ellen lett meg a második hely A presztízsen kívül a második hely volt a tétje a Schalke és a Dortmund Ruhr-vidéki rangadójának a Bundesliga 30. fordulójában. A két csapatot csak egy pont választotta el a tabellán. A Schalke az egész meccsen fölényben játszott, és Jevhen Konopljanka és Naldo második félidőben szerzett góljával 2–0-ra győzött.

A német edzőké a jövő

A kétezerben indult német futballreform az edzői képzésre is hatással volt. Előírták például, hogy mennyi és milyen képesítéssel rendelkező szakembernek kell dolgoznia. Egy 2016-os felmérés szerint Németországban a legolcsóbb az edzőképzés,az UEFA B-licence megszerzése 340 fontba kerül, miközben ugyanez a képesítés Angliában 750 és 2450 font között van.Az UEFA felmérése szerint 28 400 edző rendelkezik B, 5500 A és 1070 a legmagasabb Pro licence-szel. A jelenleg a német élvonalban sikeresen dolgozó edzők közül többen is valamelyik utánpótlásközpontban kezdték a munkát. Köztük Tedesco is.