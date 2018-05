Az Atlético Madrid elnökének elege van a Barcelonából

Miguel Ángel Gil Marín, az Atlético Madrid elnöke közleményben fejezte ki elégedetlenségét az FC Barcelonával szemben, miután a katalán futballklub részéről többen is célzást tettek Antoine Griezmann nyári szerződtetésére.

A vezető a madridi egyesület honlapján közzétett írásban kifejtette: elegük van abból, hogy a Barcelona elnöke, egyik játékosa és vezetője egy olyan labdarúgójuk jövőjéről beszél néhány nappal az Európa Liga döntője előtt, akinek élő szerződése van.

"Ez teljes tiszteletlenség az Atlético Madriddal és a szurkolóival szemben" - fogalmazott az elnök.

Miguel Ángel Gil Marín kiemelte, hogy a klub álláspontja Griezmann-ügyben egyértelmű, és erről már több alkalommal adott félreérthetetlen nyilatkozatot.

Soha nem tárgyaltunk Griezmannról, és ez nem is áll szándékunkban" - mondta. Hozzátette: néhány hónappal ezelőtt ezt személyesen is elmondta Josep Maria Bartomeunak, a Barcelona elnökének. Arra is figyelmeztette katalán kollégáját: amennyiben a szezon hajrájában nyomást gyakorolnak a francia játékosra - a két klub sokáig versenyben volt a bajnoki címért -, aki ennek hatására a távozás mellett dönt, sportszerűtlen viselkedésük miatt kártérítésre kötelezi őket.

A spanyol sajtó a napokban arról számolt be, hogy a Barcelona a nyáron hajlandó kifizetni Griezmann 100 millió eurós (31,5 milliárd forintos) kivásárlási árát. A 27 éves francia támadót négy évvel ezelőtt igazolta le az Atlético, a szerződése 2022-ig érvényes. Griezmann kulcsembernek számít abban a spanyol együttesben, amely jövő szerdán Lyonban, az Európa Liga döntőjében találkozik az Olympique Marseille csapatával.