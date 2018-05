Egyre biztosabb, hogy Neymar a Realba megy

Hamarosan véget ér az európai klubszezon, így vígan lehet a világbajnokságra és az átigazolási időszakra készülni.

Spanyolországból érkezett a hír, az AS írta meg, hogy míg Neymar, a Paris Saint-Germain brazil támadója hazájában lábadozott, titokban tárgyalásokat folytatott a Real Madrid képviselőivel.

A PSG brazilja február végén szenvedett sérülést a Marseille elleni bajnokin. Neymar lábközépcsontja tört, amit Brazíliában meg is műtöttek, majd hónapokig lábadozott Dél-Amerikában. Neymar a héten tért vissza Párizsba, ahol edzésbe állt és a lelátóról már meg is tekintette csapata kupagyőzelmét.

Az AS szerint nem csak a gyógyulással töltötte az időt Neymar, ugyanis március 22-én a Real Madrid képviselőivel is összefutott. A madridiak Vinícius Jr. szerződtetése kapcsán érkeztek Brazíliába, de ha már ott voltak, leültek Neymarral is.

A pletykák szerint 240 millió euróért vehetik meg Neymart a PSG-től. Neymar 222 millióért érkezett 2017 nyarán Párizsba és 2022-ig érvényes szerződése van, de azt rebesgetik, nyitott a váltásra és a La Ligába való visszatérésre.