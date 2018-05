Egy lépésre a nemzetközi kupaindulástól a Puskás Akadémia

Fennállása legnagyobb sikerét érte el a Puskás Akadémia labdarúgócsapata azzal, hogy a Debrecen kiejtésével bejutott a Magyar Kupa döntőjébe. A Puskás ellenfele vagy az Újpest vagy a Balmazújváros lesz. A kupa győztese egészen biztosan indulhat júliusban az Európa Liga selejtezőjében.

Az idei Magyar Kupa-sorozat nem az NB I élcsapatainak tündökléséről szólt. A Ferencváros péládul úgy vágott neki a kupaküzdelmeknek, hogy sporttörténelmet írna, mert négyszer egymás után még egyetlen hazai együttes sem nyerte meg ezt a sorozatot. Ehhez képest a Fradi a másodosztályból szinte biztosan feljutó Kisvárda otthonában vérzett el és esett ki még 2017 őszén. Ugyanígy járt a Videoton azzal a különbséggel, hogy a fehérvári csapatot a szintén NB II-es Vác búcsúztatta - a Vácot azért nem lehet az NB II meghatározó együttesének tekinteni.

A Puskás Akadémia a hatodik fordulóban kapcsolódott be a küzdelmekbe. 2017. szeptember 20-án Kaposváron a helyi Rákóczi ellen nyert 3-1-re, majd a következő fordulóban Egerben 6-0-ra. November végén a Fradit kiverő Kisvárda otthonában győztek 1-0-ra, majd idén februárban következett számukra a legnehezebb párharc. Az NB II-ből lassan kieső ZTE hazai pályán 1-0-ra győzött ellenük, a visszavágón azonban hosszabbítás után kiejtették a zalai csapatot. A Puskás továbbjutást jelentő gólja a 110. percben született, Perosevics rúgta. Nem ígérkezett könnyűnek a negyeddöntő sem, főleg azért, mert a DVTK Felcsúton 1-0-ra nyerte az első meccset. A mezőkövesdi visszavágón azonban Pintér Attila csapata hármat rúgott, ezzel jutott az elődöntőbe. Amelynek első találkozóján 4-0-ra verték a Debrecent, így a kedd esti visszavágón a Loki 2-0-s győzelme is belefért a Puskásnak.

Pintér Attila vezetőedző korábban a Sopronnal és a Ferencvárossal is nyert Magyar Kupát, most megteheti ezt a Puskás Akadémiával is, amely ellenfélre vár. A másik ágról a Balmazújváros-Újpest csata továbbjutója érkezik, ezt az elődöntőt szerdán este rendezik. Az első meccset itt az Újpest nyerte 2-1-re, a bajnokságban utolsó Balmazújvárosnak elvileg egy 1-0-s győzelem is elég lehet a döntőbe jutáshoz.

A Magyar Kupa győztese indulhat az Európa Liga selejtezőjében. Mondanunk sem kell, hogy a Puskás Akadémia számára ez soha nem látott lehetőség - egészen biztosak lehetünk abban, hogy Pintér Attila mostantól minden idegszálával erre koncentrál, hiszen az NB I-ből a Felcsút gyakorlatilag nem eshet már ki. (Matematikailag még igen, de ennek szinte semmi esélye.) Külön pikantériája a dolognak, hogy az NB I 23. fordulója után sokan már edzőváltást emlegettek Felcsúton, mert a Puskás ekkor a tabella tizedeik helyén állt, mindössze két pontra a kieső Balmazújvárostól és Haladástól. Már Pintér utódát is megnevezték, hiszen a sajtóhírek arról szóltak, hogy a magyar válogatott volt szövetségi kapitánya, Bernd Storck érkezik a helyére. A klubvezetés azonban kitartott Pintér mellett, aki most a Puskás történetének legfontosabb meccsére készülhet. A Magyar Kupa történetében eddig Garami József nyert edzőként három különböző csapattal MK-t (Pécs, MTK, FTC.)A Magyar Kupa döntőjét május 23-án 20 órától rendezik az Üllői úti Groupama Arénában.