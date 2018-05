Gyönyörűen tekert a kapuba a Kansas magyar támadója

Remekbe szabott gólt lőtt az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban szereplő Sporting Kansas City magyar támadója, Sallói Dániel az Atlanta United elleni idegenbeli rangadón, amit csapata 2-0-ra nyert meg.

Két magyar érdekeltségű mérkőzést rendeztek az MLS-ben szerdán este. A nagyobb érdeklődésre ezúttal a nyugati csoportot vezető Sporting Kansas Citynek a keleti első, Atlanta Unitednél tett látogatása számíthatott. A georgiai csapat mérlege igen félelmetes a ligában hazai pályán, hiszen tavalyi bemutatkozásuk óta a Giorgia Dome-ban, majd a Mercedes-Benz Arénában játszott 24 meccsükből 16-ot megnyertek, és négy döntetlen mellett csupán négyszer kaptak ki.

Most meglett az ötödik vereség is, ugyanis a szervezetten játszó Kansas nem jött zavarba a majd' 45 ezer hazai szurkolótól, és 67. percben Sallói Dániel egészen pazar góljával meg is szerezték a vezetést, majd húsz perccel később Gerso Fernandes beállította a végeredményt.

Sallói Dániel gólja:

Ez volt a magyar támadó harmadik találata a szezonban, és sorozatban a második találata, az előző fordulóban ugyanis a Colorado Rapids ellen szerzett győztes gólt.

Az igazsághoz tartozik, hogy a hazaiak Brad Guzan kapus 34. percben történt kiállítása miatt közel egy órát emberhátrányban játszottak.

A másik magyar érdekeltségű mérkőzésen a Nikolics Nemanjával a kezdőben felálló Chicago Fire hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Montréal Impact csapatát. A győztes gólt Kevin Ellis szerezte a 89. percben, a magyar csatárt a 72. percben lecserélte edzője.

Eredmények, MLS alapszakasz:

Atlanta United–Sporting Kansas City 0-2 (0-0)

gól: Sallói D. 67., Fernandes 87.

piros lap: Guzan 34.

Chicago Fire–Montréal Impact 1-0 (0-0)

gól: Ellis 89.

Toronto FC–Seattle Sounders 1-2 (1-1)

gól: Osorio 40., ill. Bruin 25., Bwans 54.

Los Angeles FC–Minnesota United 2-0 (2-0)

gól: Atuesta 31., Kaye 37.