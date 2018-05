Régen szertefoszlott a Real Madrid verhetetlenségi mítosza

A Sevilla a Real Madrid egyik mumusa a kevés közül. Zidane-nal a padon a bajnokságban még nem tudott meccset nyerni a Real Sevillában, összességében pedig a legutóbbi hét kísérletből csak egyszer. Zidane első teljes idényében szinte csodát alkotott Madridban, bajnoki cím és Bajnokok Ligája-siker lett a jutalma. Akkor öt vereséggel zárt, idén már most kilencnél jár.

A Bajnokok Ligájában sorozatban harmadszor a döntőig menetelő Real Madrid az előző idényben összesen öt vereséget szenvedett minden tétmeccset figyelembe véve. A most is zajló szezonban már kilencnél tart és még két bajnoki mérkőzés (Celta Vigo otthon, Villareal idegenben), valamint a Liverpool elleni BL-döntő is hátra van.

A 2016-17-es idényt a verhetetlenség kultuszával kezdte a Real Madrid. Zidane első teljes idényében a királyi alakulat januárban kapott ki először, láss csodát, a Sevilla verte Cristiano Ronaldóékat. A Real Madrid hiába vezetett, a Sevilla fordítani tudott, Sergio Ramos ugyanúgy, mint szerda este, akkor is öngólt rúgott.

Az első vereséget követően azonnal jött is a második, a Celta Vigo Madridban tudott nyerni a Király-kupa negyeddöntőjének első meccsén 2-1-re, majd a 2-2-es visszavágó azt jelentette, hogy a triplázásról lemondhatott a Real Madrid.

A Real Madrid legközelebb Valenciában kapott ki, majd egy újabb, hosszabb veretlen sorozatot zárt le a madridi el Clásico, ahol Lionel Messi utolsó pillanatokban szerzett góljával 3-2-re nyert a Barcelona, de ezzel is csak három pontra közelítette meg a Realt a Barca. Többet egyik csapat sem hibázott, így a Real hárompontos előnnyel lett spanyol bajnok a katalánok előtt.

A Bajnokok Ligájában, májusban még belefért egy vereség az Atlético elleni elődöntő visszavágóján, így is a Real jutott a döntőbe, ahol a Juventust verve, zsinórban második BL-címét nyert Zidane és a Real.

A 2017-18-as idényt már nem kezdte ennyire fényesen a Real, Crsitiano Ronaldót öt meccsre eltiltották, miután meglökte a bírót a Barcelona elleni spanyol Szuperkupa-meccsen, így már a korai szakaszban becsúszott pár döntetlen, az ötödik fordulóban pedig az első vereség is, a Betis egy 90. percben szerzett góllal tudott nyerni, a Barcelona előnye pedig már ekkor 7 pont volt a tabellán.

Októberben jött az újabb bajnoki vereség, az újonc Girona otthonában kapott ki 2-1-re a Real, a Barca előnye már nyolc pontra hízott, és a Valencia is a két csapat közé ékelődött. A tavalyihoz hasonlóan csokorban jöttek a vereségek. Pár nappal később a Tottenham otthonában a Bajnokok Ligájában következett az újabb zakó. Ezzel el is dőlt a csoportelsőség kérdése, de ez nem hatott ki a Real BL-szereplésére.

Zidane csapata decemberben megnyerte a klubvilágbajnoki címet, majd karácsony előtt egy nappal a Barcelona egy hármast gurított a Bernabéuban, a Real hátránya 11 pont volt ekkor a katalánok mögött.

Két fordulóval később a Real Madrid hazai bajnokit veszített a Villarreal ellen, majd a Leganes is nyerni tudott Madridban kupameccsen, így összesítésben, idegenben szerzett gólokkal bizonyult jobbnak a kiscsapat. Ez a kupakiesés sokkal kínosabb volt így, mint az egy évvel ezelőtti.

Február végén egy újabb botlás következett az Espanyol otthonában egy 90. percben bekapott góllal 1-0-ra kapott ki a Real Madrid, 15 pontra távolodott el ekkor a Barcelona.Április 11-én a Bajnokok Ligájában is kikapott a Real Madrid, a Juventus 3-1-re nyert, Ronaldo 98. percben szerzett tizenegyesgólja kellett a továbbjutáshoz. Az a meccs Buffon kiállításáról marad emlékezetes, miután tizenegyest kapott a Real Madrid. Ha nincs az a büntető, jöhetett volna a hosszabbítás, de a ha és a volna itt természetesen nem játszik.

A 35. fordulóban bebiztosította bajnoki címét a Barcelona, így a szerdai, Sevilla elleni vereség már amolyan tétnélküli volt a Real Madrid számára, Zidane csapata már a Bajnokok Ligája döntőjére készül a Liverpool ellen, de van még hátra két bajnoki is, a Celta Vigo és a Villarreal ellen.

Nem lepődnénk meg, ha a Real Madrid a BL-döntő jegyében lelazsálná a maradék két bajnokiját, a BL-csoportkör biztos, bár a szurkolók biztos szeretnék, ha az Atlético nem végezne a Real Madrid előtt.