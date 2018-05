Cantona keményen beleszállt a Real Madridba

Éric Cantona, a Manchester United egykori játékosa az Eurosport szakkommentátoraként alaposan kiosztotta a Real Madridot. A francia legenda szerint Messiék megérdemelték volna a díszsorfalat a madridiaktól.

„Hatalmas tiszteletlenség volt a Real Madridtól, hogy a játékosok nem álltak díszsorfalat a Barcelonának, miután Messiék megnyerték a bajnokságot. Tudom, hogy utálják egymást, de akkor is, ez nem volt korrekt – mondta Éric Cantona, aki megjegyezte azt is, hogy a játékvezetők is túlságosan nyomják a Királyi Gárdát.