Tanára feleségével szexelt az ágyba kényszerített futballakadémista

A Bors közölt részleteket a Honvéd Akadémia focistáit is zaklató tanár bírósági tárgyalásán elhangzottakról. A férfi az egyik diákjával együtt szexelt a feleségével.

Nem találják a fiút, aki a koronatanúja lehet az egyik fővárosi gimnázium és a Magyar Futballakadémia szexuális kényszerítés miatt bíróság elé citált korábbi tanárának pedofilbotrányában - írja a Bors.

A férfi egykori diákja ugyan feljelentést tett az ügyben, a tanúk padján végül nem jelent meg. Ő az a fiatal, aki a tanár egyik kolléganőjének vallomása szerint tizenhat évesen a férfival és feleségével hármasban bújt ágyba.

A vádlott végignézte, ahogy a fiú szexel a feleségével, és a diákja elveszíti a szüzességét. A fiú és a férfi egymás után próbálták teherbe ejteni a nőt két alkalommal is. A házaspárnak ugyanis nem lehetett közös gyermeke – mondta tanúvallomásában a vádlott kolléganője. Azt, hogy többször is hármasban szexeltek, a vádlott felesége is megerősítette a bíróságon, de elmondása szerint a diák ekkor már nagykorú volt.

A Bors szerint a fiú és a nő között érzelmi viszony is kialakult, ami a vádlottat egyáltalán nem zavarta. Sőt, olyan szándékai voltak, ha a felesége teherbe esik, hármasban nevelik fel a gyermeket.