Nem a bíró döntésein múlt a Fradi pontvesztése a Vasas ellen

A szombati Ferencváros-Vasas NB I-es találkozó parázs hangulatban ért véget, és felmerülhet, hogy ebben a játékvezetőnek is felelőssége volt, de a korábbi FIFA-bíró, Bede Ferenc meglátása szerint Andó-Szabó Sándor jól vezette a mérkőzést.

Nagy küzdelmet, helyenként lendületes játékot és drámai végkifejletet hozott az élvonal 30. fordulójának fővárosi rangadója a Groupama Arénában. Az események a hajrára csúcsosodtak ki, amikor a hazaiak a 89. percben megszerezték a vezetést és már úgy nézett ki, hogy a győzelmet is, a kiesés rémétől űzött vendégek azonban az utolsó másodpercekben kiegyenlítettek.

Éppen ezek az "utolsó másodpercek" vetnek fel kérdéseket, jelesül, hogy valóban csak 94 percig kellett -e tartania a mérkőzésnek, vagy ott bizony "lemaradt" még egy-két perc? A játékvezető ugyan valóban négy perc hosszabbítást jelzett, a ráadásban azonban egy kisebb csetepaté miatt közel két percig állt a játék, amivel Andó-Szabó játékvezető megtoldhatta volna a jelzett a négy percet.

"A hosszabbítás 1:12 percétől 3:00 percéig állt a játék tömegjelenet miatt, és minden elfecsérelt időt be kell számítani a játékvezetőnek a hosszabbításban is. Elég feszült volt a hangulat, amit a mérkőzés befejezése után a gólszerző játékos megnyilvánulásaiból is jól leszűrhetünk és ez is befolyásolhatta a játékvezető döntését az ídőbeszámítással kapcsolatban – válaszolta az Origo megkeresésére Bede Ferenc, korábbi FIFA-játékvezető, aki azt is elmondta, hogy ennek eldöntése a mérkőzésvezetőre van bízva.

A Vasas gólszerzője, Egerszegi Tamás a hajrában többször is figyelmünk fókuszába kerülhetett. Először a 80. percben, amikor egy Lovrencsics Balázzsal történt vétlen összefejelés után vérző orral hagyta el a pályát, majd ő rúgta az egyenlítő gólt, ezt követően pedig obszcén szavakat üvöltve küldött el minden ferencvárosit melegebb éghajlatra.

De lehetséges, hogy nem is térhetett volna vissza a pályára a vérző orrával? Az tény, hogy a Vasasnak ekkor már nem volt több cserelehetősége, azaz a piros-kékeknek mindent meg kellett tenniük, hogy a szünet után pályára lépő játékos folytatni tudja a mérkőzést, és ne tíz emberrel kelljen befejezniük a meccset. Egerszegi orrába tampont tömködtek, majd visszatért, és döntő fontosságú gólt szerzett.

Vérző orrú játékos nem lehet a játéktéren, azonban a tampon behelyezése után a játékvezető "csak" külső vizuális ellenőrzést végez, így az orr belső vérzését nem érzékeli. A felvételeken sem látni vérző, csak tamponos orrot" – mondta el Bede Ferenc, hozzátéve, az nem perdöntő, hogy a lefújás után, a tamponokat eltávolítva, vérzett a játékos orra.

Amiért viszont Egerszegi megérdemelt volna egy sárga lapot, az a gólja és a lefújás után tanúsított sportszerűtlen viselkedése, az ellenfél játékosaira zúdított káromkodás özön volt, tette még hozzá az egykori játékvezető.

Egerszegi gólja és kirohanása:

Ugyancsak vitára adhat okot, hogy érdemelt-e piros lapot a Bőle Lukácsot a 92. percben felrúgó Vida Máté? Látszott, hogy a labdát elrúgni nincs esélye, így csak az lehetett a célja, hogy megállítsa a Fradi meglódulni készülő játékosát.